Z-история увлекла инвесторов Бурятии

Как сообщает «РБК» анонимная монета Zcash была запущена девять лет назад, в октябре 2016 года. Она производится посредством майнинга, и ее эмиссия составляет 21 млн, почти так же, как и у биткоина. Пока выпущено 16,7 млн Z-монет.ZEC работает на базе протокола zk-SNARK, что позволяет полностью скрыть данные участников процесса и их операции. Пользователи могут отправлять друг другу криптовалюту напрямую, и сторонние лица не смогут узнать, кто, кому и какую сумму перевел. На этой неделе ZEC торгуется около $626. Рыночная капитализация Zcash впервые превысила $10 млрд, что позволило ей занять 13-е место среди крупнейших криптовалют в рейтинге CoinMarketCap. Монета обогнала по этому показателю Bitcoin Cash (BCH). Создатель монеты признался, что не понимает причин такого роста и не знает, сохранится ли курс на этом уровне.В Бурятии среди инвесторов наблюдается рост интереса к криптовалютам, которые на протяжении последних нескольких лет давали стабильно высокую доходность.Однако самый крупный в мире инвестор Уоррен Баффет в последнее время активно избавляется от акций и других финансовых инструментов и выходит в кэш, увеличив объем наличности до рекордных $381,7 млрд, согласно данным финансового отчета за третий квартал, пишет Reuters. Это сигнал о том, что риски мирового экономического кризиса высоки. И акции вместе с криптовалютами могут упасть первыми.Фото: pixabay.com