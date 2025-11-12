Бурятия на кончике языка

- Мы не просто очищаем воду, а бережно сохраняем ее природную чистоту и полезные свойства, дарованные самой природой на глубине скважины, - говорит директор Лубсан Будажапов. - Наш подход неоднократно оценивался специалистами из многих стран, включая Южную Корею, Китай, Индию, Монголию. Качество нашей воды и уровень производства практически соответствует высочайшим фармацевтическим нормам.





- Байкал является достоянием трех регионов: Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края. Каждый пытается перетянуть одеяло величия на себя. Мы же решили пойти совершенно другим путем, - говорит Будажапов. - Мы гордимся нашей «таежной, озерной, степной» землей. Поэтому вода носит имя нашего дома.





Оказывается, для создания идеальной бутилированной воды нужно-то всего ничего - священная гора и производство, сопоставимое с фармацевтическими канонами. Бурятский бренд успешно преодолел этот путь, чтобы предложить обывателям эталон - воду с безупречным балансом кальция и магния, мягкой минерализацией и уникальным послевкусием. Добытая из артезианской скважины и разлитая на местном предприятии, она стала больше, чем просто жидкостью - настоящим признанием в любви родному краю. BURYATIA к тому же получила в этом году разрешение на использование знака «Сделано в Бурятии», который служит гарантией того, что в каждой бутылке заключена гармония природы и передовых технологий.ООО «Дебют» вышло на рынок в 2018 году. Свое производство компания разместила в улусе Дабата у подножия священной горы Сагаан-Хада - экологически чистой местности Заиграевского района. Причем данный выбор был стратегически выверенным. Поскольку инженерно-гидрогеологические изыскания подтвердили, что именно там расположены «две соседки»: Гусиноозерская котловина и Удинская впадина, тянущиеся с юго-запада на северо-восток, повторяя протяженность байкальского бассейна.Всего за год компании удалось не только заключить контракты с ключевыми региональными партнерами и крупной дальневосточной сетью гипермаркетов, но и громко заявить о себе на международной арене.Участие в ведущих выставках, таких как Дальагро, SIAL China и CIFIT, открыло бренду путь на глобальный рынок. Активная работа продолжилась в рамках бизнес-миссий: Korea-Russia Far East Forum 2019, Hailar 2019, а также во время приема иностранных делегаций из Китая, Кореи и Монголии.- Удинский источник характеризуется более высокой концентрацией кальция, поэтому мы выбрали Гусиноозерский. Разница всего сотня метров, но состав воды уже кардинально другой, - подчеркивает важность сделанного выбора Лубсан Будажапов. - С точки зрения здоровья человека вода считается очень хорошей, если ее минерализация составляет от 100 до 500 мг/л. Чем выше этот показатель, тем менее сбалансированной и полезной она является. Точный показатель на этикетке указывают только те производители, которые, как мы, абсолютно уверены в своем продукте.Стоит отметить, что показатель минерализации (общего солесодержания) дистиллированной воды стремится к нулю и составляет менее 10 мг/л. Ее регулярное употребление может стать одним из негативных факторов для организма в целом.- Наша вода - идеальная гармония чистоты и пользы. BURYATIA обладает сбалансированным природным составом, который организм готов усваивать сразу, - уверенно констатирует Будажапов. - Низкая общая жесткость (1,5 - 3,5 мг-экв/л) гарантирует, что вода не навредит почкам. Легкая минерализация по кальцию (20 - 50 мг/л) и магнию (8 - 15 мг/л) поддерживает здоровье костей и нервной системы, не создавая излишней нагрузки. Показатель pH (7,0 - 8,0 мг/л) соответствует физиологической норме человека, способствуя комфортному пищеварению и поддержанию кислотно-щелочного равновесия.Преобладание же гидрокарбонатов, минимальное содержание хлоридов и сульфатов указывают на чистоту источника. Причем убедиться в этом можно легко - достаточно просто подержать во рту жидкость. Сделав первый глоток, вы почувствуете на языке сладковатое послевкусие - верный признак действительно качественной воды.ООО «Дебют», совместно с кафедрой «Биотехнология» Института пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ разработало экспериментальную технологическую систему производства, которая сохраняет первоначальные свойства артезианской воды.- Наше производство - это не заводской цех, а неприступный бастион чистоты. На каждом его уровне несут службу бескомпромиссные стражи: озон, ультрафиолет и кварцевальные лампы, - заявляет Будажапов.Вода поднимается прямиком из артезианской скважины и первым делом попадает в емкости. Затем весь поток обрабатывается ультрафиолетовой лампой, а после направляется в угольно-кварцевый фильтр, который удаляет мельчайшие механические примеси.- После фильтрации жидкость проходит через еще одну ультрафиолетовую лампу и только потом попадает в бочку озонирования для дополнительного обеззараживания,- объясняет наш собеседник. - Непосредственно перед розливом вода пропускается через последний, дополнительный фильтр и третью ультрафиолетовую лампу… Вот такое технологическое путешествие. При этом все системы у нас - промывные.BURYATIA полностью соответствует требованиям международной системы ХАССП. Загадочная аббревиатура расшифровывается как Hazard Analysis and Critical Control Points, то есть «Анализ рисков и критические контрольные точки». Изначально данная система была разработана для обеспечения безопасности продуктов питания, которые использовались астронавтами в космосе. Но в последнее десятилетие требование ввели для всех предприятий пищевой промышленности нашей страны.- Она защищена от микробиологических, биологических, физических, химических и прочих рисков загрязнения, - подытоживает директор предприятия.Примечательно, что предприятие использует биоразлагаемый пластик. При правильных условиях он распадается на простые природные соединения: воду, углекислый газ и компост, а не веками лежит на свалке.BURYATIA - больше, чем бренд. Это искреннее признание в любви родной земле, где бескрайние степи встречаются с небом, а священные горы хранят многовековые легенды.Но за каждым известным именем стоит не менее великая история людей, их упорство и общая вера в проект, без которых даже самая светлая идея так и осталась бы мечтой о качественной питьевой воде.- Пройденный нами путь служит наглядным примером эффективного сотрудничества бизнеса, науки и власти. Многие помогали, поддерживали: Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Бурятгеомониторинг, ученые, глава и жители поселения, муниципалитет, комитет по управлению имуществом и землепользованию, чиновники разных уровней, строители, технологи... Огромное количество людей приняло участие в том, чтобы наше предприятие появилось, - вспоминает директор компании Лубсан Будажапов. - И нас до сих пор поддерживают. Например, в этом году мы получили разрешение на право использования знака «Сделано в Бурятии».Этот знак подтверждает, что продукция изготовлена на территории конкретного региона и соответствует всем установленным стандартам качества. В том числе он повышает ее узнаваемость и укрепляет доверие покупателей.Стоит отметить, что философия поддержки, заложенная в основу компании, выходит далеко за рамки обычного бизнеса. Предприятие регулярно помогает храмам, вкладывается в традиционную медицину, культуру и спорт. Но особая, личная миссия - забота о российских военнослужащих.- Мы стараемся отправлять воду нашим ребятам по мере возможностей, - делится напоследок Лубсан Будажапов. – И когда формируем очередную партию, всегда думаем, что, возможно, именно наша продукция станет для кого-то из них каплей родного дома, которая смоет усталость и придаст сил. Поэтому для нашего производства каждая такая посылка - это больше, чем просто вода.Фото: «Номер один»