Экономика и бизнес 13.11.2025 в 16:12

Бюджет Бурятии 2025 года увеличился на 1,8 миллиарда рублей за счет золота и налогов

Основную часть новых поступлений направят на поддержку участников СВО и льготные лекарства
Текст: Станислав Сергеев
Бюджет Бурятии 2025 года увеличился на 1,8 миллиарда рублей за счет золота и налогов
Фото: Хурал Бурятии
Народный Хурал Бурятии утвердил масштабные изменения в республиканском бюджете на 2025 год. Доходная часть увеличивается на 1,83 миллиарда рублей, причем более миллиарда из этой суммы даст рост поступлений от добычи золота. Значительное увеличение доходов позволило направить дополнительные средства на социальные нужды, в первую очередь — на поддержку участников специальной военной операции и их семей.

Основной прирост доходов обеспечен налогом на добычу полезных ископаемых, который увеличивается на 1,08 миллиарда рублей. Это связано с ростом объемов добычи золота и применением с нового года дополнительного коэффициента. Также существенно вырастут поступления от НДФЛ — на 430,7 миллиона рублей, что свидетельствует об ожидаемом росте заработных плат в республике. Налог на имущество организаций пополнит бюджет еще на 412,6 миллиона рублей.

В расходной части бюджета наиболее значимые изменения связаны с социальной сферой. На льготное лекарственное обеспечение дополнительно направят 174,9 миллиона рублей. Эти средства пойдут на закупку препаратов для больных сахарным диабетом, пациентов с орфанными заболеваниями и других льготных категорий. Еще 40,4 миллиона рублей поступят из федерального бюджета на обеспечение лекарствами детей-инвалидов.

Особое внимание в бюджете уделено поддержке участников СВО и их семей. На единовременные выплаты предусмотрено 460 миллионов рублей. Дети-сироты, участвовавшие в специальной военной операции, получат 229,2 миллиона рублей на приобретение жилья — эти средства позволят обеспечить жильем 43 человека. Многодетные семьи участников СВО, имеющие шесть и более детей, смогут получить по 3,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

В сфере здравоохранения продолжится модернизация первичного звена. На подключение к инженерным сетям модульных медучреждений в четырех районах республики направят 30,9 миллиона рублей. Расширенный неонатальный скрининг новорожденных получит дополнительно 4,9 миллиона рублей.

Значительные средства предусмотрены на борьбу с лесными пожарами. Из федерального бюджета поступят 219,6 миллиона рублей на противопожарные мероприятия и тушение возгораний. Еще 20,2 миллиона рублей направят на приобретение беспилотных авиационных систем для мониторинга лесного фонда.

В дорожной сфере объем Дорожного фонда увеличивается на 280,2 миллиона рублей. Эти средства пойдут на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения. Отдельно предусмотрены 23,3 миллиона рублей на возмещение потерь от регулируемых тарифов на пригородные железнодорожные перевозки.

Социальная поддержка сельских специалистов будет усилена — на компенсацию расходов по оплате ЖКУ дополнительно выделено 92,8 миллиона рублей. Выплаты на погребение увеличатся на 3,7 миллиона рублей. Театр кукол «Ульгэр» получит 1,6 миллиона рублей на охрану и аренду площадей в период реконструкции основного здания.

Изменения коснулись и бюджетной политики — объем государственного внутреннего долга Бурятии будет скорректирован с учетом новых экономических условий. Часть бюджетных кредитов реструктуризирована, что позволило снизить нагрузку на бюджет в краткосрочной перспективе.

Обсуждение проекта было коротким. Депутат Баир Цыренов поинтересовался, будут ли предусмотрены средства на ремонт школы в Бичурском районе.

- Да, этот вопрос рассматривается. Это будет либо в 2025, либо в 2026 году, – пояснял докладчик по проекту министр финансов Бурятии Георгий Мадаев. - Сейчас вопрос решается по источникам.
