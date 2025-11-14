Экономика и бизнес 14.11.2025 в 17:04

Первый за Уралом инновационный офис «Ростелекома» для корпоративных клиентов открылся в Улан-Удэ

Текст: Иван Иванов
В Бурятии «Ростелеком» запустил инновационный офис продаж и обслуживания корпоративного сегмента, который станет новой территорией для развития организаций и предприятий республики. Посетители смогут ознакомиться с ИТ-решениями оператора и подобрать цифровые услуги для оптимизации производственных процессов.

Пространство нового офиса, который расположен в Улан-Удэ по ул. Сахьяновой, д. 1, разделено на несколько функциональных зон, оформленных в едином современном стиле. В холле развернут бесплатный Wi-Fi: здесь во время ожидания в комфортной обстановке можно решать бизнес-задачи. Помимо зоны обслуживания клиентов, в офисе организовано отдельное пространство для знакомства с ИТ-решениями, а также оборудована переговорная.

Игорь Беляев, директор департамента продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Бурятия стала первым регионом Сибири и Дальнего Востока, где открыт офис нового формата для корпоративных клиентов. Это не просто обновленный дизайн, а новый подход к обслуживанию, продиктованный временем. Офис максимально технологичен и удобен для посетителей, мы рассчитываем, что он станет территорией ИТ-поддержки предпринимательства».


«Ростелеком» предлагает более 50 различных цифровых решений, которые востребованы у бизнеса и госсектора республики. Среди клиентов оператора — организации здравоохранения, образования, торговли, а также строительной, транспортной и туристической отраслей. Например, в Бурятии и Забайкалье компания обслуживает более 3 000 учреждений социальной сферы.

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы понимаем, что нашим клиентам удобнее принимать решение о подключении высокотехнологичных цифровых сервисов после их тестирования, и предоставляем такую возможность. В демонстрационной зоне нового офиса все желающие смогут познакомиться с лучшими практиками, реализованными для организаций и предприятий Бурятии и Забайкальского края. Наши специалисты проконсультируют и помогут подобрать цифровые сервисы как для коммерческих компаний, так и госучреждений, исходя из конкретных задач». 

Владимир Кружихин, врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии: 

«Совместно с правительством республики "Ростелеком" исполняет крупные инфраструктурные проекты, направленные на повышение качества жизни населения Бурятии. В первую очередь речь идет о видеонаблюдении на ЕГЭ и Едином дне голосования, внедрении интеллектуальной транспортной системы, организации трансляций международных и российских спортивных и культурных мероприятий. Уверен, новый офис станет импульсом для интересных и технологичных проектов».

Офис по работе с корпоративными клиентами «Ростелекома» на ул. Сахьяновой, д. 1 открыт для посетителей с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 16.00 часов.

Ото: предоставлено компанией «Ростелеком»

Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxvkEYCH
