Экономика и бизнес 16.11.2025 в 10:25

В Россию возвращаются 90-е

В экономике начались массовые неплатежи
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Россию возвращаются 90-е
Фото: архив «Номер один»

Российский бизнес страдает из-за неплатежей контрагентов: с подобной проблемой в III квартале 2025 года столкнулись почти 40 процентов компаний. Об этом сообщает «Российская газета». Причем, по словам экспертов и самих предпринимателей, ситуация скорее всего будет ухудшаться и дальше. Если у крупных игроков есть запас прочности, резервные средства, то для небольших организаций рост дебиторской задолженности становится тяжелым испытанием. Увеличивается закредитованность, приходится сокращать траты, в том числе на персонал, однако и такие меры не гарантируют спасения от банкротства.

Проблема просрочки платежей партнерами беспокоила бизнес и в прошлом году: тогда с ней столкнулись 25 процентов опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Причем ситуация ухудшалась именно в III квартале - вопрос тогда поднимали 36 процентов респондентов. Это позволило предположить, что затруднения носят сезонный характер, однако эксперты "РГ" утверждают, что проблема продолжает усугубляться.

- Сложности обусловлены рядом объективных факторов, которые формировались и накапливались в течение нескольких последних лет. В частности, речь идет о дорогих кредитах, - говорит доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС Роберт Акьюлов. - Предприятия тратят свободные средства на погашение долгов, а не на развитие, в результате постоянно наблюдается недостаточный объем оборотных средств, нарастает дефицит ликвидности, что ухудшает ситуацию по расчетам с контрагентами, вынуждая в конечном счете компании прибегать к хронической отсрочке оплаты счетов, что приводит к росту неплатежей в целом.

Экономика страны все больше начинает приобретать забытые признаки 90-х: неплатежи и падение спроса.

Теги
экономика

Все новости

В Улан-Удэ в ночном пожаре отравились угарным газом трое мальчишек
16.11.2025 в 11:14
Глава Бурятии рассказал, когда доведут до ума скандальные стройки
16.11.2025 в 11:01
В Россию возвращаются 90-е
16.11.2025 в 10:25
В Улан-Удэ появились необычные уличные светильники в виде музыкантов
16.11.2025 в 10:13
В Бурятии 7-летний ребенок сломал ногу во время катания на ватрушке
16.11.2025 в 09:42
Нейросеть вместо врача
16.11.2025 в 08:00
Жительницы Улан-Удэ жалуются на домогательства в общественном транспорте
16.11.2025 в 07:00
В Улан-Удэ ограничили въезд для фур
15.11.2025 в 14:34
В иркутских тепличных огурцах обнаружили запрещенные ядохимикаты
15.11.2025 в 13:20
Монгольские шахматисты завоевали две золотые и одну бронзовую медали
15.11.2025 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Первый за Уралом инновационный офис «Ростелекома» для корпоративных клиентов открылся в Улан-Удэ
14.11.2025 в 17:04
Бюджет Бурятии на 2026 год зависит от федеральной помощи и роста зарплат
Собственные доходы региона составят 55 миллиардов, почти половину бюджета займут дотации
13.11.2025 в 17:20
Бюджет Бурятии 2025 года увеличился на 1,8 миллиарда рублей за счет золота и налогов
Основную часть новых поступлений направят на поддержку участников СВО и льготные лекарства
13.11.2025 в 16:12
Уральская формула успеха
Челябинская область задает стандарты для промышленного развития Бурятии
13.11.2025 в 15:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru