В Россию возвращаются 90-е

Российский бизнес страдает из-за неплатежей контрагентов: с подобной проблемой в III квартале 2025 года столкнулись почти 40 процентов компаний. Об этом сообщает «Российская газета». Причем, по словам экспертов и самих предпринимателей, ситуация скорее всего будет ухудшаться и дальше. Если у крупных игроков есть запас прочности, резервные средства, то для небольших организаций рост дебиторской задолженности становится тяжелым испытанием. Увеличивается закредитованность, приходится сокращать траты, в том числе на персонал, однако и такие меры не гарантируют спасения от банкротства.

Проблема просрочки платежей партнерами беспокоила бизнес и в прошлом году: тогда с ней столкнулись 25 процентов опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Причем ситуация ухудшалась именно в III квартале - вопрос тогда поднимали 36 процентов респондентов. Это позволило предположить, что затруднения носят сезонный характер, однако эксперты "РГ" утверждают, что проблема продолжает усугубляться.

- Сложности обусловлены рядом объективных факторов, которые формировались и накапливались в течение нескольких последних лет. В частности, речь идет о дорогих кредитах, - говорит доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления Уральского института управления - филиала РАНХиГС Роберт Акьюлов. - Предприятия тратят свободные средства на погашение долгов, а не на развитие, в результате постоянно наблюдается недостаточный объем оборотных средств, нарастает дефицит ликвидности, что ухудшает ситуацию по расчетам с контрагентами, вынуждая в конечном счете компании прибегать к хронической отсрочке оплаты счетов, что приводит к росту неплатежей в целом.

Экономика страны все больше начинает приобретать забытые признаки 90-х: неплатежи и падение спроса.