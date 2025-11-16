Экономика и бизнес 16.11.2025 в 14:04

Иркутские самолеты покажут в Дубае

Российское авиационное предприятие собирается продавать арабам учебные самолеты
Текст: Иван Иванов
Фото: ПАО «ОАК»

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха представит свои проекты на авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 (18+), сообщает Irk.ru со ссылкой на ОАК. Среди них будет модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, который собрали в Иркутске.

Кроме того, продемонстрируют новейший авиационный комплекс пятого поколения Су-57Э, модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), SJ-100 и МС-21-310. Часть проектов покажут в летной программе, часть — на статической стоянке.

Вадим Бадеха, генеральный директор ПАО «ОАК»:

— Ближний Восток — один из важных регионов продвижения нашей продукции. ОАК — одна из немногих компаний в мире, которая обладает передовыми компетенциями во всех сегментах самолетостроения, что мы и демонстрируем на выставке.

Первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М собрали на Иркутском авиазаводе в октябре 2025 года. Его оснастили бортовой радиолокационной станцией, оптико-лазерной теплотелевизионной системой, бортовым комплексом обороны и комплексом средств связи. Кроме того, проводимая модернизация даст возможность вооружить Як-130М ракетами со спутниковыми и лазерными системами наведения. Сборку второго опытного образца завершили в том же месяце.

Для России рынок арабских стран стал одним из важнейших после наложения на оборонные предприятия западных санкций, сузивших рынки сбыта для российского ВПК.

16.11.2025 в 14:04
