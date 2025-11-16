Экономика и бизнес 16.11.2025 в 14:37

Уборочная страда в Бурятии завершена на 99,7%

Лучше всех справились фермеры Тункинского района
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

Уборочная страда в Бурятии завершена на 99,7%. Аграриям осталось убрать порядка 200 га. По последним данным, обмолочено 43,9 тысячи гектаров зерновых (с учетом списанных по результатам засухи площадей), отметили в Минсельхозпроде республики.

Средняя урожайность по региону остановилась на 10,5 центнеров с гектара. Валовой сбор зерна в бункерном весе составил 46 тысяч тонн. Лучше всех справились фермеры Тункинского района. Там с каждого гектара получили по 23,9 центнера зерна. Также в тройку лидеров с наибольшими показателями урожайности вошли Закаменский (13,9 ц/га) и Тарбагатайский (12,8 ц/га) районы.

Как отметили в Управлении сельского хозяйства Тункинского района, последние 2-3 года наблюдается высокая урожайность в связи с благоприятными погодными условиями. Это подтвердили и местные аграрии.

«Да, от влаги все зависит. Занимаюсь фермерством с 2011 года, в последние пару лет хорошие урожаи, потому что погода благоволит – летом дожди, осенью устойчивая сухая погода, которая позволяет спокойно убирать урожай. Сею овес сорта «Казачок» и «Ровестник», нынче получили 19-20 ц/га. Себя обеспечили и продаем излишки», - сказал фермер Дамнин Халудоров.

К слову, в нынешнем сезоне лишь Тункинский район избежал воздействия засухи. А вот в Закаменском районе на итоговый урожай негативно повлияли обильные осадки в середине лета.

Кроме того, в этом году на площади 7958 га посеяли масличные культуры. Это превышает прошлогодние показатели более чем в два раза. С учетом списанных по засухе площадей удалось убрать 6448,5 га. Намолот составил 2095,5 тонны при урожайности 4,1 ц/га.

«Сельхозпроизводители столкнулись с погодными условиями, против которых оказались бессильны. Необходимы усиленные меры адаптации. Орошение станет решением для некоторой части посевов, в первую очередь для овощей, картофеля и естественных сенокосов. Однако для зернового клина рекомендуем – полный переход на засухоустойчивые сорта и повсеместное внедрение качественных чистых паров», - отметили в отделе растениеводства.

В профильном министерстве добавили: засуха не сказалась на овощных культурах. Сельскохозяйственные организации собрали 24,5 тыс. тонн картофеля с 1,2 тыс. га (урожайность – 195,9 ц/га). На полях товарного сектора убрано 281,1 га овощей, валовой сбор составил 9,7 тыс. тонн при средней урожайности 346 ц/га.

