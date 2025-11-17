ТЭЦ-2 спасет Бурятию от энергетического голода

Тему нехватки электроэнергии подняли журналисты в ходе прямого эфира с главой Бурятии 15 ноября. Как сообщил Алексей Цыденов, сейчас в дефицит в системе генерации республики составляет порядка 690 мегаватт.- Это сказывается на том, что нам сложно подключать крупные новые объекты. Это касается и промышленности, и добычи полезных ископаемых, и туризма. Чтобы решить дефицит электроэнергии, у нас первый проект – это ТЭЦ-2. Они выиграли конкурс по созданию новой генерации. У них сам конкурс на 150 мегаватт, на 65 мегаватт и на 90. По факту они делают две турбины по 90. То есть 180 мегаватт дополнительной генерации появится. Это в первую очередь решает вопрос с переводом на электроотопление в тех районах, которые мы делаем. То есть параллельно решается вопрос и сети, и новая генерация, - рассказал руководитель республики.Кроме того, глава надеется, что Гусиноозерская ГРЭС примет участие и выиграет конкурс Минэнерго России на строительство еще дополнительной генерации.- Надеемся, что и Гусинозерская ГРЭС еще тоже построит дополнительно, ну, как минимум, две турбины, два энергоблока. К этому «Интер РАО» развивает проект добычи угля на Окино-Ключевском месторождении. Там этот проект связан не только с добычей, но и со строительством железной дороги. Они связаны между собой – железная дорога от Окино-Ключей до монгольской ветки. Проект тоже большой, но он уже в стадии реализации. И это позволит в долгосрочной перспективе дефицит электроэнергии снизить, решить его, - сообщил Алексей Цыденов.Что касается более долгосрочной перспективы, то здесь глава Бурятии напомнил про проекты строительства новых ГЭС.- В долгую если смотреть, на многие годы вперед, у нас подписано соглашение, а также принято постановление правительства России по генеральной схеме размещения объектов электрогенерации, в котором появился проект Мокская ГЭС. Это Муйский район, на реке Витим. Мокско-Ивановкая ГЭС – две ГЭС с существенными мощностями, под гигаватт мощности. Это уже такой серьезный объект. И понятно, его строительство за 30-м годом. Но опять же мы не одним днем живем и смотрим на будущее. И уже сейчас с этим проектом работаем. Я докладывал по этому проекту Владимиру Владимировичу во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Вот это тоже вошло в перечень поручений президента. Так что по генерации сейчас - это ТЭЦ-2 и генерация в долгую – тоже работаем, этот вопрос будем решать.