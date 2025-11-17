Экономика и бизнес 17.11.2025 в 12:07

В Бурятии крупный инвестор уходит из «Байкальской гавани»

Но на его место уже есть другие претенденты
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии крупный инвестор уходит из «Байкальской гавани»
Фото: архив «Номер один»
Ситуация с инвестициями в Бурятии была затронута в ходе прямого эфира главы республики 15 ноября. По словам Алексея Цыденова, сейчас инвестиции снижаются по объективным причинам. 

- Первое, это то, что сейчас достаточно высокие ставки, и сейчас инвесторы придерживают инвестпроекты. Второе, нам надо победить – победим и восстановимся. Плюс у нас завершаются большие проекты, что касается организации Восточного полигона, Банка России, строительство ЛЭП-500, то, что было по нашей территории. Это те проекты, которые давали большой объем инвестиций в нашу отчетность. Но сам инвестиционный процесс не останавливается. То есть, у нас сегодня реализуется большой проект – это Ермаковское бериллиевое месторождение, оно в следующем году запускается. У нас новый инвестор зашел в золотодобывающее предприятие – ОКТО-групп, такая компания оказалась социально ответственная. Не только они хорошие управленцы в части золотодобычи, они у нас на «Кедровой» сейчас повышают добычу золота. У нас в этом году вырос НДПИ за счет роста не только цены на золото, но и еще объемов добычи. И в следующем году мы тоже видим. Это инвесторы, которые золотодобычу развивают, - рассказал глава Бурятии. 

По словам Алексея Цыденова, несмотря на имеющиеся трудности реализуются и проекты по туризму. 

- У нас проект «Пять морей и озера Байкал», в который мы вошли, который утвердил Владимир Владимирович Путин. Там объем инвестиций более 90 миллиардов рублей. Один инвестор у нас пока заморозился - «Байкал-Эрмитаж», мы с ним в судах по расторжению. Но на его участок уже три инвестора заявились с большим, чем у уходящего товарища объемом инвестиций. Поэтому инвестпроцесс не останавливается, то есть, проекты все равно у нас реализуются не теми темпами, которыми хотелось бы, но все же процесс не останавливается. Поэтому развитие есть и промышленное, и добычи полезных ископаемых, и туризм, так что движемся достаточно уверенно, - резюмировал Алексей Цыденов.

Напомним, еще в 2021 году в Прибайкальском районе Бурятии прошли общественные слушания по реализации самого крупного на тот момент проекта в сфере туризма Бурятии - многофункционального туристического центра «Эрмитаж Байкал» с рекордным объёмом заявленных инвестиций - более 42 миллиардов рублей. Масштабный проект подразумевал строительство 11 корпусов гостиницы на 3220 номеров, премиум-гостиницы на 492 номера, киноконцертного зала на 1850 мест с театральной сценой, а также  двух яхт-клубов с рестораном, отдельной гостиницей для персонала и паркинга на 300 мест. Проект должен был быть реализован в период с 2021-го по 2026 год.
Теги
туризм инвестиции

Все новости

Жители Бурятии пожаловались на сладкое картофельное пюре в школьной столовой
17.11.2025 в 13:19
Врачи спасли девочку весом в 950 граммов, включая ей колыбельную от мамы
17.11.2025 в 13:00
МТС и Байкальский музей СО РАН объединили усилия для изучения нерпы на Ушканьих островах
17.11.2025 в 12:43
Банк названивал жителю Бурятии более 16 раз в неделю
17.11.2025 в 12:37
В Бурятии в этом году на повышение зарплат бюджетникам направят более 3 миллиардов рублей
17.11.2025 в 12:37
По просьбам горожан в Улан-Удэ появился «Сквер Фрунзе»
17.11.2025 в 12:29
Что такое программа долгосрочных сбережений
17.11.2025 в 12:20
В Бурятии крупный инвестор уходит из «Байкальской гавани»
17.11.2025 в 12:07
Пенсионерке-скамерше отказали в удовлетворении
17.11.2025 в 11:52
С начала года в Улан-Удэ перекрыли кислород 16 игорным заведениям
17.11.2025 в 11:41
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
ТЭЦ-2 спасет Бурятию от энергетического голода
Дефицит в системе генерации республики составляет порядка 690 мегаватт
17.11.2025 в 11:31
Алексей Цыденов: «Для бизнеса это, конечно, не самое приятное удовольствие»
Глава Бурятии рассказал о регуляторном соглашении в «Бурятэнерго»
17.11.2025 в 10:11
Бурятия накопила большие долги
Коммерческие кредиты приходится занимать у банков для покрытия дефицита республиканского бюджета
16.11.2025 в 14:53
Уборочная страда в Бурятии завершена на 99,7%
Лучше всех справились фермеры Тункинского района
16.11.2025 в 14:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru