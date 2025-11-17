Экономика и бизнес 17.11.2025 в 12:07
В Бурятии крупный инвестор уходит из «Байкальской гавани»
Но на его место уже есть другие претенденты
Текст: Андрей Константинов
Ситуация с инвестициями в Бурятии была затронута в ходе прямого эфира главы республики 15 ноября. По словам Алексея Цыденова, сейчас инвестиции снижаются по объективным причинам.
- Первое, это то, что сейчас достаточно высокие ставки, и сейчас инвесторы придерживают инвестпроекты. Второе, нам надо победить – победим и восстановимся. Плюс у нас завершаются большие проекты, что касается организации Восточного полигона, Банка России, строительство ЛЭП-500, то, что было по нашей территории. Это те проекты, которые давали большой объем инвестиций в нашу отчетность. Но сам инвестиционный процесс не останавливается. То есть, у нас сегодня реализуется большой проект – это Ермаковское бериллиевое месторождение, оно в следующем году запускается. У нас новый инвестор зашел в золотодобывающее предприятие – ОКТО-групп, такая компания оказалась социально ответственная. Не только они хорошие управленцы в части золотодобычи, они у нас на «Кедровой» сейчас повышают добычу золота. У нас в этом году вырос НДПИ за счет роста не только цены на золото, но и еще объемов добычи. И в следующем году мы тоже видим. Это инвесторы, которые золотодобычу развивают, - рассказал глава Бурятии.
По словам Алексея Цыденова, несмотря на имеющиеся трудности реализуются и проекты по туризму.
- У нас проект «Пять морей и озера Байкал», в который мы вошли, который утвердил Владимир Владимирович Путин. Там объем инвестиций более 90 миллиардов рублей. Один инвестор у нас пока заморозился - «Байкал-Эрмитаж», мы с ним в судах по расторжению. Но на его участок уже три инвестора заявились с большим, чем у уходящего товарища объемом инвестиций. Поэтому инвестпроцесс не останавливается, то есть, проекты все равно у нас реализуются не теми темпами, которыми хотелось бы, но все же процесс не останавливается. Поэтому развитие есть и промышленное, и добычи полезных ископаемых, и туризм, так что движемся достаточно уверенно, - резюмировал Алексей Цыденов.
Напомним, еще в 2021 году в Прибайкальском районе Бурятии прошли общественные слушания по реализации самого крупного на тот момент проекта в сфере туризма Бурятии - многофункционального туристического центра «Эрмитаж Байкал» с рекордным объёмом заявленных инвестиций - более 42 миллиардов рублей. Масштабный проект подразумевал строительство 11 корпусов гостиницы на 3220 номеров, премиум-гостиницы на 492 номера, киноконцертного зала на 1850 мест с театральной сценой, а также двух яхт-клубов с рестораном, отдельной гостиницей для персонала и паркинга на 300 мест. Проект должен был быть реализован в период с 2021-го по 2026 год.
