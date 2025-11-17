Экономика и бизнес 17.11.2025 в 16:16

«Россети Сибирь» получили паспорт готовности к зиме от Минэнерго России

По сравнению с прошлым годом оценка готовности выросла на 4 позиции и достигла 97 баллов из 100 возможных
Текст: Иван Иванов
Фото: пресс-службы «Россети Сибирь»
Министерство энергетики Российской Федерации подтвердило готовность «Россети Сибирь» к отопительному сезону. Компании, в том числе и филиалу «Бурятэнерго» выдан паспорт готовности.

По оценке Минэнерго, к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. компания «Россети Сибирь» готова. По сравнению с прошлым годом оценка готовности выросла на 4 позиции и достигла 97 баллов из 100 возможных.

«Паспорт готовности подтверждает, что в «Россети Сибирь» есть все ресурсы для успешного прохождения зимнего периода: необходимые материалы, персонал, техника, резервные источники электроэнергии. Наша главная цель – обеспечить надежное и качественное электроснабжение жителей Красноярского края, Хакасии, Кузбасса, Омской области, Алтайского края и Республики Алтай, а также Бурятии и Забайкалья», — отметил и.о. главного инженера «Россети Сибирь» Алексей Жирнов.

В ходе подготовки к зиме энергетики «Россети Сибирь» отремонтировали более 2,8 тысячи единиц оборудования различного класса напряжения, 2,3 тысячи трансформаторных подстанций, около 18 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП). Кроме того, расчистили свыше 8,2 тысячи гектаров трасс в охранных зонах ЛЭП. Это необходимо для защиты линий электропередачи от попаданий веток и сухостоя на провода во время ветреной погоды.

Во всех филиалах «Россети Сибирь» сформирован достаточный аварийный запас основного оборудования. К оперативному устранению возможных нештатных ситуаций в круглосуточной готовности находятся 1 247 бригад компании: 6 030 специалистов и 2 951 единица спецтехники. Подготовлены к работе 810 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 58,1 МВт.

Для получения паспорта готовности проводится оценка уровня риска нарушений работы электросетей и индекса надёжного функционирования энергообъектов. В текущем году «Россети Сибирь» реализовали на 100 % ремонтную и инвестиционную программы, что позволило повысить общую готовность компании к отопительному сезону. Кроме того, энергетики уделили большое внимание отработке практических навыков персонала в нестандартных, сложных условиях. Проведены противоаварийные и противопожарные тренировки совместно с МЧС России, территориальными сетевыми организациями и органами местного самоуправления, а также учения по взаимодействию при ликвидации ЧС в условиях низких температур.
энергетика россети

