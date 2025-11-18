Экономика и бизнес 18.11.2025 в 11:53

В Иркутской области останавливают крупнейший в России завод по производству кремния

В Китае производить его оказалось выгоднее
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области останавливают крупнейший в России завод по производству кремния
Крупнейший в России кремниевый завод — АО «Кремний» (входит в структуру «Русала») вынужден приостановить производство с 1 января 2026 года. Решение принято из-за мирового перепроизводства кремния и роста его импорта по демпинговым ценам в Россию, сообщает «РИА Новости» (http://ria.ru/) со ссылкой на пресс-службу компании.

О планах приостановки производства АО «Кремний» уведомило правительство Иркутской области и администрацию города Шелехова. Второе предприятие «Русала», где осуществляется производство кремния, — завод «Кремний Урал» — продолжит работать в неполную мощность, уточнили в компании.

В начале ноября «Русал» сообщил о планах снизить объемы производства кремния на 35% в 2025 году. Согласно данным компании, выпуск металлического кремния составит около 35 тыс. т против 53,4 тыс. т в 2024 году.

Предприятия «Русала» являются единственными производителями рафинированного кремния в России. Однако его продукция значительно дороже китайского кремния. Как сообщает Lenta.ru, в прошлом году на Китай пришлось 84 процента всего мирового выпуска кремния — это 4,6 миллиона тонн. Экспорт в размере 690 тысяч тонн приблизился к объему всего мирового производства вне Китая — 900 тысяч тонн.

Фото: Номер один

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
