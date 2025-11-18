Экономика и бизнес 18.11.2025 в 16:39

Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»

Общий экономический эффект от рационализаторской деятельности на магистрали составил 37 млн рублей
Текст: Андрей Константинов
Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»
Фото: company.rzd.ru
Коллектив под руководством главного инженера Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Валерия Нецветаева представил свою инновационную разработку в номинации «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Проект сотрудников Восточно-Сибирской магистрали представляет собой платформу для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на полувагонах. Конструкция монтируется на борт железнодорожного состава с последующей фиксацией кронштейнами. Такая процедура позволяет работникам подняться на платформу, закрепить средства индивидуальной защиты и выполнять свои задачи.

Идея уже получила патент и используется на производстве.

Всего в нынешнем году сотрудниками ВСЖД подано 1703 предложения, из них внедрено – 1693, запатентовано две полезных модели. Общий экономический эффект от рационализаторской деятельности составил 37 млн рублей.

Организатором конкурса «Изобретатель года» является Министерство науки и высшего образования РФ совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. ОАО «РЖД» выступило партнером мероприятия. Работники и авторские коллективы компании заявили на него более 100 разработок.
