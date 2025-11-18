Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»

Коллектив под руководством главного инженера Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Валерия Нецветаева представил свою инновационную разработку в номинации «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», сообщили в пресс-службе ВСЖД.Проект сотрудников Восточно-Сибирской магистрали представляет собой платформу для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на полувагонах. Конструкция монтируется на борт железнодорожного состава с последующей фиксацией кронштейнами. Такая процедура позволяет работникам подняться на платформу, закрепить средства индивидуальной защиты и выполнять свои задачи.Идея уже получила патент и используется на производстве.Всего в нынешнем году сотрудниками ВСЖД подано 1703 предложения, из них внедрено – 1693, запатентовано две полезных модели. Общий экономический эффект от рационализаторской деятельности составил 37 млн рублей.Организатором конкурса «Изобретатель года» является Министерство науки и высшего образования РФ совместно со Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. ОАО «РЖД» выступило партнером мероприятия. Работники и авторские коллективы компании заявили на него более 100 разработок.