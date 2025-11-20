Экономика и бизнес 20.11.2025 в 06:00

Малый бизнес Бурятии готовится к удару

Новые налоговые изменения, вероятно, переживут не все
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Малый бизнес Бурятии готовится к удару
Фото: архив «Номер один»
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, выручка компаний и индивидуальных предпринимателей упала в октябре 2025 года на 21%. Независимые данные, опубликованные журналом Forbes на основе анализа кассовых чеков, фиксируют еще более глубокое падение - 22,4%. Столь масштабное и подтвержденное из разных источников снижение свидетельствует не только о резком сокращении потребительского спроса, но и о том, что бизнес начинает уходить в тень в преддверии значительного увеличения налоговой нагрузки. 

Двойной удар

С 2026 года малый бизнес Бурятии, чья выручка (именно выручка, а не прибыль. - Прим. ред.) превысила в 2025 году 20 млн рублей, будет вынужден платить налог в 5%. Это повлечет за собой не только прямые финансовые потери, но и значительные административные расходы: ведение полноценного бухгалтерского учета, найм бухгалтера и приобретение специализированного программного обеспечения, в том числе для расчета НДС. Помимо роста фискальной нагрузки, на компании республики продолжает давить резкое падение потребительского спроса, особенно в сфере торговли.

По данным Центра финансовой аналитики Сбербанка, традиционная розничная торговля за два года потеряла 20% оборота из-за растущей доли маркетплейсов. Эта тенденция особенно опасна для Бурятии, где на торговлю приходится львиная доля регистраций ИП.

Статистика ФНС подтверждает резкое падение. В октябре прирост выручки составил лишь 6,7 трлн рублей, что на 21,3% ниже сентябрьского показателя (8,6 трлн). При этом сильнее всего пострадали юридические лица, чья выручка сократилась на 1,4 трлн рублей, в то время как индивидуальные предприниматели недосчитались почти 390 млрд.

Сжатие горизонта

Ситуация в Бурятии демонстрирует тревожный разворот тенденции. После многолетнего роста число юридических лиц впервые сократилось. За год количество микропредприятий уменьшилось с 9499 до 9489, что сигнализирует о начале кризиса.

Бизнес входит в 2026 год в режиме жесткой экономии. Согласно опросу «Актион Финансы», 63% компаний ожидают роста себестоимости и вынуждены отвечать повышением эффективности. Меры суровые: половина предприятий планирует сократить транспортные расходы и маркетинг. При этом бизнес старается максимально сохранить коллективы - лишь 13% всех компаний рассматривают увольнения как способ снижения расходов на ФОТ.

Однако для малого бизнеса в низкорентабельных сферах - розничной торговле, операциях с недвижимостью и бытовых услугах - такая стратегия может не сработать. Для них единственной альтернативой становится уход в тень или полное закрытие. Этот процесс уже набирает обороты.

Эволюция оптимизации

- В 2025 году налоговая в Бурятии усилила работу по борьбе с дроблением бизнеса, и многие крупные торговые компании перестали плодить в торговых залах многочисленные ИП, записанные на родственников и работников. Однако с прошлого года, и особенно с 2025-го, они все перешли на одно-два юрлица, - говорит улан-удэнский предприниматель Александр Воробьев. - Поскольку налоговая фактически в онлайн-режиме по торговым кассам теперь «видит» многое, тем более доля наличных уменьшается.

Тем не менее часть затрат предприятия в любом случае будут уменьшать, для этого есть вполне легальные схемы по оптимизации. Так, в Бурятии резко вырос спрос на налоговых консультантов и опытных бухгалтеров.

- Сейчас на первый план выходит грамотное обоснование расходов и оптимизация налоговой базы. А это, например, заключение договоров между дочерними структурами и четкое разделение бизнеса и потоков, что позволяет оптимизировать расходы, но при этом действовать в законном поле, избегать подозрений в дроблении бизнеса, - говорит один из улан-удэнских бухгалтеров. 

Яркий пример - стратегия торговых сетей. Формально демонстрируя околонулевые наценки на социально значимые товары, они обеспечивают себе прибыль уже на этапе закупки, используя для этого специально созданные дочерние компании-поставщики.

Цена выживания

Схема уже находит практическое применение. По имеющимся данным, в конце прошлого года некоторые улан-удэнские сети закупали картофель у «дружественных» оптовиков по искусственно завышенным ценам. Формально розничная наценка была минимальной, однако реальная прибыль делилась между участниками схемы, а конечная цена для потребителя достигала 100 рублей за килограмм.

Аналогичные операции фиксируются и на рынке плодоовощной продукции из Средней Азии. Высочайшие цены на фрукты, которые мы наблюдали весной этого года, невозможно было обосновать ни курсом доллара, ни логическими расходами. Реальная причина - скрытые отчисления, доля которых в конечной стоимости, по оценкам, может достигать 50%.

Эксперты отмечают, что к использованию таких сложных схем в основном способны средние и крупные компании. Именно они обладают ресурсами для содержания штата юристов и бухгалтеров, которые могут постоянно совершенствовать методы налоговой оптимизации, используя непрозрачность цепочек поставок.

В то же время микробизнес, часто представляющий собой семейное предприятие на патенте или УСН, оказывается в подвешенном состоянии. Многие такие предприниматели до сих пор не понимают, как легально работать в новых условиях с 1 января 2026 года. В результате часть из них, по словам эксперта, уже начала стихийно сокращать издержки, уходя в наличный расчет и предлагая покупателям существенные скидки за оплату наличными.

Переход на общую систему налогообложения значительно усложнит жизнь многим малым предприятиям нашей республики, особенно тем, которые не имеют в штате квалифицированных бухгалтеров. Это достаточно серьезная проблема, так как они часто не располагают ресурсами для привлечения профессионалов. Эксперты указывают на еще одну системную трудность - усиление налогового давления и падение спроса подавляет предпринимательские инициативы. Речь идет не о тех, кто по-хитрому открывает бизнес на так называемые гранты, а о тех, кто имеет неплохие бизнес-идеи, но в связи с усилением гнета и снижением спроса отказывается от них и идет в найм. Соответственно, снижается конкуренция, и крупные игроки могут поднимать цены.

В результате с 1 января 2026 года часть малого бизнеса в Бурятии, вероятно, прекратит деятельность, а выжившие предприниматели будут вынуждены активнее оптимизировать расходы, в том числе за счет перехода на наличные расчеты.

Будут ли в связи с этим какие-то массовые акции и рейды налоговиков в связи с ростом уходящих в тень предпринимателей? В УФНС по Бурятии «Номер один» сообщили, что пока таких данных о якобы массовом уходе в тень предпринимателей нет. И «каких-либо совещаний на эту тему в ведомстве не проводилось, вся работа ведется планово, резких шагов в этом направлении в республике не ожидается».
Теги
налоги

Все новости

Опровержение
19.11.2025 в 17:43
Жителям Бурятии пока не светит дорога в Новый Уоян
19.11.2025 в 17:29
Вузы Бурятии представили свои проекты перед федералами
19.11.2025 в 17:16
Иркутский бензин разочаровал проверяющих
19.11.2025 в 17:02
В Улан-Удэ облагородили часть исторической улицы Фрунзе
19.11.2025 в 16:31
Любитель пьяной езды в Улан-Удэ заплатил государству 200 тысяч
19.11.2025 в 16:15
В Бурятии 77-летняя женщина скончалась после столкновения с грузовиком
19.11.2025 в 15:56
«Ты не наш больной»
19.11.2025 в 15:33
В Улан-Удэ управляющие компании рискуют лишиться лицензии
19.11.2025 в 15:30
В Бурятии создадут музыкально-вокальную группу «СВОдный отряд»
19.11.2025 в 15:29
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»
Общий экономический эффект от рационализаторской деятельности на магистрали составил 37 млн рублей
18.11.2025 в 16:39
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
Несмотря на запрет на экспорт топлива из России в связи с ремонтами НПЗ, для Монголии сделали исключение
18.11.2025 в 15:11
В Иркутской области останавливают крупнейший в России завод по производству кремния
В Китае производить его оказалось выгоднее
18.11.2025 в 11:53
28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет МегаФона
17.11.2025 в 16:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru