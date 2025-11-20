Малый бизнес Бурятии готовится к удару

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, выручка компаний и индивидуальных предпринимателей упала в октябре 2025 года на 21%. Независимые данные, опубликованные журналом Forbes на основе анализа кассовых чеков, фиксируют еще более глубокое падение - 22,4%. Столь масштабное и подтвержденное из разных источников снижение свидетельствует не только о резком сокращении потребительского спроса, но и о том, что бизнес начинает уходить в тень в преддверии значительного увеличения налоговой нагрузки.С 2026 года малый бизнес Бурятии, чья выручка (именно выручка, а не прибыль. - Прим. ред.) превысила в 2025 году 20 млн рублей, будет вынужден платить налог в 5%. Это повлечет за собой не только прямые финансовые потери, но и значительные административные расходы: ведение полноценного бухгалтерского учета, найм бухгалтера и приобретение специализированного программного обеспечения, в том числе для расчета НДС. Помимо роста фискальной нагрузки, на компании республики продолжает давить резкое падение потребительского спроса, особенно в сфере торговли.По данным Центра финансовой аналитики Сбербанка, традиционная розничная торговля за два года потеряла 20% оборота из-за растущей доли маркетплейсов. Эта тенденция особенно опасна для Бурятии, где на торговлю приходится львиная доля регистраций ИП.Статистика ФНС подтверждает резкое падение. В октябре прирост выручки составил лишь 6,7 трлн рублей, что на 21,3% ниже сентябрьского показателя (8,6 трлн). При этом сильнее всего пострадали юридические лица, чья выручка сократилась на 1,4 трлн рублей, в то время как индивидуальные предприниматели недосчитались почти 390 млрд.Ситуация в Бурятии демонстрирует тревожный разворот тенденции. После многолетнего роста число юридических лиц впервые сократилось. За год количество микропредприятий уменьшилось с 9499 до 9489, что сигнализирует о начале кризиса.Бизнес входит в 2026 год в режиме жесткой экономии. Согласно опросу «Актион Финансы», 63% компаний ожидают роста себестоимости и вынуждены отвечать повышением эффективности. Меры суровые: половина предприятий планирует сократить транспортные расходы и маркетинг. При этом бизнес старается максимально сохранить коллективы - лишь 13% всех компаний рассматривают увольнения как способ снижения расходов на ФОТ.Однако для малого бизнеса в низкорентабельных сферах - розничной торговле, операциях с недвижимостью и бытовых услугах - такая стратегия может не сработать. Для них единственной альтернативой становится уход в тень или полное закрытие. Этот процесс уже набирает обороты.- В 2025 году налоговая в Бурятии усилила работу по борьбе с дроблением бизнеса, и многие крупные торговые компании перестали плодить в торговых залах многочисленные ИП, записанные на родственников и работников. Однако с прошлого года, и особенно с 2025-го, они все перешли на одно-два юрлица, - говорит улан-удэнский предприниматель Александр Воробьев. - Поскольку налоговая фактически в онлайн-режиме по торговым кассам теперь «видит» многое, тем более доля наличных уменьшается.Тем не менее часть затрат предприятия в любом случае будут уменьшать, для этого есть вполне легальные схемы по оптимизации. Так, в Бурятии резко вырос спрос на налоговых консультантов и опытных бухгалтеров.- Сейчас на первый план выходит грамотное обоснование расходов и оптимизация налоговой базы. А это, например, заключение договоров между дочерними структурами и четкое разделение бизнеса и потоков, что позволяет оптимизировать расходы, но при этом действовать в законном поле, избегать подозрений в дроблении бизнеса, - говорит один из улан-удэнских бухгалтеров.Яркий пример - стратегия торговых сетей. Формально демонстрируя околонулевые наценки на социально значимые товары, они обеспечивают себе прибыль уже на этапе закупки, используя для этого специально созданные дочерние компании-поставщики.Схема уже находит практическое применение. По имеющимся данным, в конце прошлого года некоторые улан-удэнские сети закупали картофель у «дружественных» оптовиков по искусственно завышенным ценам. Формально розничная наценка была минимальной, однако реальная прибыль делилась между участниками схемы, а конечная цена для потребителя достигала 100 рублей за килограмм.Аналогичные операции фиксируются и на рынке плодоовощной продукции из Средней Азии. Высочайшие цены на фрукты, которые мы наблюдали весной этого года, невозможно было обосновать ни курсом доллара, ни логическими расходами. Реальная причина - скрытые отчисления, доля которых в конечной стоимости, по оценкам, может достигать 50%.Эксперты отмечают, что к использованию таких сложных схем в основном способны средние и крупные компании. Именно они обладают ресурсами для содержания штата юристов и бухгалтеров, которые могут постоянно совершенствовать методы налоговой оптимизации, используя непрозрачность цепочек поставок.В то же время микробизнес, часто представляющий собой семейное предприятие на патенте или УСН, оказывается в подвешенном состоянии. Многие такие предприниматели до сих пор не понимают, как легально работать в новых условиях с 1 января 2026 года. В результате часть из них, по словам эксперта, уже начала стихийно сокращать издержки, уходя в наличный расчет и предлагая покупателям существенные скидки за оплату наличными.Переход на общую систему налогообложения значительно усложнит жизнь многим малым предприятиям нашей республики, особенно тем, которые не имеют в штате квалифицированных бухгалтеров. Это достаточно серьезная проблема, так как они часто не располагают ресурсами для привлечения профессионалов. Эксперты указывают на еще одну системную трудность - усиление налогового давления и падение спроса подавляет предпринимательские инициативы. Речь идет не о тех, кто по-хитрому открывает бизнес на так называемые гранты, а о тех, кто имеет неплохие бизнес-идеи, но в связи с усилением гнета и снижением спроса отказывается от них и идет в найм. Соответственно, снижается конкуренция, и крупные игроки могут поднимать цены.В результате с 1 января 2026 года часть малого бизнеса в Бурятии, вероятно, прекратит деятельность, а выжившие предприниматели будут вынуждены активнее оптимизировать расходы, в том числе за счет перехода на наличные расчеты.Будут ли в связи с этим какие-то массовые акции и рейды налоговиков в связи с ростом уходящих в тень предпринимателей? В УФНС по Бурятии «Номер один» сообщили, что пока таких данных о якобы массовом уходе в тень предпринимателей нет. И «каких-либо совещаний на эту тему в ведомстве не проводилось, вся работа ведется планово, резких шагов в этом направлении в республике не ожидается».