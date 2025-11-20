Москва списала долги Бурятии на несколько миллиардов

Федеральный центр продолжает списывать долги Бурятии, образовавшиеся после получения бюджетных кредитов. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, на данный момент списано 4,6 млрд. рублей бюджетных кредитов: из них в июле - 1,7 млрд. рублей за 2024 год, в ноябре – еще 2,9 млрд. рублей. Всего же с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 млрд. рублей бюджетных кредитов.«Благодаря решению В.В. Путина республика получила возможность к развитию, а теперь - снизить долговую нагрузку. Сегодня в не самое простое время, когда доходы республиканского бюджета не растут, а расходы увеличиваются, федеральный центр пришел на помощь и республике. Такое решение президента дает нам возможность смотреть уверенно вперед, выполнять социальные обязательства, помогать нашим бойцам на СВО и развивать республику», - отметил Алексей Цыденов.