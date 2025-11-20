Экономика и бизнес 20.11.2025 в 09:24

Москва списала долги Бурятии на несколько миллиардов

Это позволит республике выполнять социальные обязательства
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Москва списала долги Бурятии на несколько миллиардов
Фото: архив «Номер один»
Федеральный центр продолжает списывать долги Бурятии, образовавшиеся после получения бюджетных кредитов. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, на данный момент списано 4,6 млрд. рублей бюджетных кредитов: из них в июле - 1,7 млрд. рублей за 2024 год, в ноябре – еще 2,9 млрд. рублей. Всего же с 2025 по 2029 годы будет списано 11,7 млрд. рублей бюджетных кредитов.

«Благодаря решению В.В. Путина республика получила возможность к развитию, а теперь - снизить долговую нагрузку. Сегодня в не самое простое время, когда доходы республиканского бюджета не растут, а расходы увеличиваются, федеральный центр пришел на помощь и республике. Такое решение президента дает нам возможность смотреть уверенно вперед, выполнять социальные обязательства, помогать нашим бойцам на СВО и развивать республику», - отметил Алексей Цыденов.
Теги
бюджет долги

Все новости

Дорогу от Иркутска до нового аэропорта сделают платной
20.11.2025 в 10:25
В Бурятии на два дня приостановят движение через ДАПП Монды
20.11.2025 в 10:16
В Бурятии пожарные вывели мужчину из горящего дома
20.11.2025 в 10:01
В центре Улан-Удэ строят новую канализационную станцию
20.11.2025 в 10:00
Ветеран СВО из Бурятии вернулся в район для развития агробизнеса
20.11.2025 в 10:00
Экстремиста из Бурятии не пустили на СВО
20.11.2025 в 09:40
Школьница в Улан-Удэ помогла мошеннику подобраться к маминым деньгам
20.11.2025 в 09:29
Москва списала долги Бурятии на несколько миллиардов
20.11.2025 в 09:24
В Бурятии северяне незаконно выловили более 50 хвостов омуля
20.11.2025 в 09:22
В Бурятии пьяный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
20.11.2025 в 09:12
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Малый бизнес Бурятии готовится к удару
Новые налоговые изменения, вероятно, переживут не все
20.11.2025 в 06:00
Сотрудники ВСЖД победили всероссийском конкурсе «Изобретатель года – 2025»
Общий экономический эффект от рационализаторской деятельности на магистрали составил 37 млн рублей
18.11.2025 в 16:39
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
Несмотря на запрет на экспорт топлива из России в связи с ремонтами НПЗ, для Монголии сделали исключение
18.11.2025 в 15:11
В Иркутской области останавливают крупнейший в России завод по производству кремния
В Китае производить его оказалось выгоднее
18.11.2025 в 11:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru