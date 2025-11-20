Экономика и бизнес 20.11.2025 в 15:33
В Бурятии заканчивается прием заявок на субсидии Минпромторга
Подать их можно до 25 ноября
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии завершается прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидий Минпромторга. Их можно подать до 25 ноября, сообщили в министерстве.
Речь идет о субсидиях на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга; на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, а также на возмещение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные нужды в сфере переработки отходов (вторичного сырья).
Отбор получателей субсидий осуществляется в системе «Электронный бюджет» через портал предоставления мер финансовой государственной поддержки https://promote.budget.gov.ru/ (https://promote.budget.gov.ru/). Шифр отбора: 25-810-87100-2-0288
Потенциальные участники отбора могут ознакомиться с работой на портале, изучив инструкции, включая видеоинструкции, расположенные в разделе «Техническая поддержка/ Инструкции» (https://promote.budget.gov.ru/support-center/instructions), а также получить ответы на часто задаваемые вопросы.
За более подробной информацией можно обратиться по телефону к специалистам Минпромторга Бурятии: 8 (3012) 44-10-32.
Тегисубсидии