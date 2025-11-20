На Забайкалье обрушился золотой дождь

Министр финансов Забайкальского края Вера Антропова, представляя законопроект депутатам, сообщила, что собственные доходы бюджета региона увеличены на 7,3 миллиарда рублей, что обусловлено фактическими поступлениями доходов на сегодняшний день. Об этом пишет портал «Чита.ру».

Так, по состоянию на 1 ноября, край перевыполнил годовые бюджетные назначения по налогу на прибыль (на 4,7 миллиарда рублей) и по налогу на добычу полезных ископаемых (1,1 миллиарда). Неналоговые поступления выросли на 1,3 миллиарда рублей.

В регионе решили распределить полученные сверхдоходы на выплаты зарплат бюджетникам и сокращение дефицита. Таким образом, с учетом дополнительных доходов на выплату зарплаты работникам бюджетной сферы будет направлено 5,5 миллиарда рублей.

Сверхприбыль край получил в результате беспрецедентного увеличения цен на золото в 2025 году, в ноябре на бирже она достигла 10,5 тысяч рублей за один грамм. Соответственно выросли и налоги.

В настоящее время в Забайкальском крае добычу рудного и россыпного золота ведут около 40 предприятий.