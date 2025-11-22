Экономика и бизнес 22.11.2025 в 09:53

С 1 января 2026 года в Бурятии заплаты бюджетникам повысят на 20,7%

Со следующего года минимальную зарплату поднимут до 27 093 руб. Сейчас она составляет 22 440 рублей
Текст: Иван Иванов
Фото: Номер один

Госдума на пленарном заседании приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 093 руб., говорится на сайте Госдумы. С 1 января 2026 года МРОТ вырастет на 20,7%. В пояснительной записке отмечается, что увеличение минимального размера оплаты труда поспособствует росту заработной платы около 4,6 млн работников.

Как сообщает РБК, дополнительные  расходы в связи с принятием законопроекта составят 218,5 млрд руб. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

До конца 2025 года федеральный МРОТ равен 22 440 руб., а в 2024-м он составлял 19 242 руб.
Минимальный размер оплаты труда на 2026 год рассчитали исходя из медианной зарплаты за 2024-й — 56 443 руб., по данным Росстата. Соотношение между величинами составило 48%. По планам правительства России, к 2030 году МРОТ в стране должен составить не менее 35 тыс. руб.

«В Бурятии основные выплаты пройдут у бюджетников, зарплата у них вся белая, поэтому где взять деньги, чтобы обеспечить рост расходной части при падающих доходах? Остается один путь - брать коммерческие кредиты под сегодняшние высокие ставки и увеличивать долговую  нагрузку регионального бюджета», - говорят  в Народном Хурале.

22.11.2025 в 09:53
