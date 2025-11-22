Предприниматели Бурятии получили премии

В конкурсе приняли участие 24 предпринимателя, из которых 8 стали победителями. Эти счастливчики получат возможность представить Бурятию на федеральном этапе в Москве и побороться за главный приз — символ премии «Золотой носорог».

Мероприятие прошло в Центре предпринимательства «Мой бизнес». Победителями регионального этапа стали:

«Лучший технологический проект»: Светлана Крылова, ООО "САЛЮТ ОРТО".

«Лучший женский проект»: Мотрена Антонова, ИП Антонова Мотрена Егоровна.

«Лучший проект в сфере торговли и услуг»: Эрдыни Балданов, ООО "АРМЕД-03".

«Лучший социальный проект»: Виктория Сиволапова, ИП Сиволапова Виктория Игоревна.

«Лучший проект в сфере креативных индустрий»: Елена Батонимаева, ИП Батонимаева Елена Гурбазаровна.

«Народный предприниматель»: Игорь Оленников, ООО "КУПОЛДОМ".

«Лучший туристический проект»: Светлана Цыбикдоржиева, ООО "ЖАССО ТУР".

«Семейный бизнес»: Булат Гармаев, ГКФХ Гармаев Булат Олегович.

«Бурятия демонстрирует уверенный рост предпринимательской активности. В этом году мы увидели проекты, уже сегодня формирующие новые стандарты качества в региональном бизнесе. “Бизнес-Успех” — это не просто конкурс, а инструмент, помогающий предпринимателям увидеть свои сильные стороны, найти партнёров и открыть новые горизонты. Уверен, что финалисты Бурятии достойно представят регион на федеральном этапе в Москве», — отметил представитель Корпорации «Синергия» Вадим Лобов.

Премия проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Она служит платформой для обмена опытом, развития деловых связей и повышения узнаваемости регионального бизнеса. Эксперты высоко оценили вклад каждого победителя в развитие предпринимательской экосистемы региона и значимые результаты в их сфере деятельности.