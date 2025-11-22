Экономика и бизнес 22.11.2025 в 17:11

Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии

Главы министерств финансов России и Монголии встретились в Москве
A- A+
Текст: Иван Иванов
Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
Фото: Номер один

Министр финансов Монголии Болдын Жавхлан провел переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым в ходе 24-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Москве. Об этом сообщил портал «Монцамэ».

Силуанов отметил, что Россия будет приветствовать сотрудничество с Монголией в финансовом секторе и обмен опытом, подчеркнув важность взаимного сотрудничества в области оцифровки процесса разработки и утверждения бюджета и внедрения технологий искусственного интеллекта в управление финансами.

В свою очередь, министр Жавхлан выразил желание поделиться опытом подготовки бюджета с использованием российских технологических достижений, таких как искусственный интеллект, и сотрудничать в проведении реформ финансового рынка.
По данным министерства финансов Монголии, помимо подписания Меморандума о сотрудничестве в вышеуказанных областях, стороны выразили готовность сосредоточиться на реализации соглашения, заключенного между главами правительств Монголии и России. Они также договорились работать сообща над созданием благоприятных возможностей для расширения торговли, упрощения платежей и развития туризма.

Теги
Монголия

Все новости

Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
22.11.2025 в 17:11
Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей
22.11.2025 в 17:06
В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты
22.11.2025 в 15:22
В Бурятии проходит турнир по стрельбе из национального лука
22.11.2025 в 15:02
Леса Бурятии заражены сибирским шелкопрядом
22.11.2025 в 14:50
С начала ноября в Бурятии произошло 85 пожаров
22.11.2025 в 12:45
Предприниматели Бурятии получили премии
22.11.2025 в 12:28
В пригороде Улан-Удэ прошел рейд по собакам
22.11.2025 в 12:06
В Улан-Удэ приедет легенда лыжного спорта и финалист Суперниндзя
22.11.2025 в 11:08
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования
22.11.2025 в 10:31
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Предприниматели Бурятии получили премии
Подвели итоги Регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех»
22.11.2025 в 12:28
С 1 января 2026 года в Бурятии зарплаты бюджетникам повысят на 20,7%
Со следующего года минимальную зарплату поднимут до 27 093 руб. Сейчас она составляет 22 440 рублей
22.11.2025 в 09:53
Курс доллара упал ниже 79 рублей
Банк России борется с высокими ценами на импорт
21.11.2025 в 16:30
На Забайкалье обрушился золотой дождь
Внеплановые налоговые поступления от роста цен на золото и металлы закрыли бюджетные дыры в регионе
20.11.2025 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru