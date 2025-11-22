Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии

Министр финансов Монголии Болдын Жавхлан провел переговоры с министром финансов России Антоном Силуановым в ходе 24-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Москве. Об этом сообщил портал «Монцамэ».



Силуанов отметил, что Россия будет приветствовать сотрудничество с Монголией в финансовом секторе и обмен опытом, подчеркнув важность взаимного сотрудничества в области оцифровки процесса разработки и утверждения бюджета и внедрения технологий искусственного интеллекта в управление финансами.



В свою очередь, министр Жавхлан выразил желание поделиться опытом подготовки бюджета с использованием российских технологических достижений, таких как искусственный интеллект, и сотрудничать в проведении реформ финансового рынка.

По данным министерства финансов Монголии, помимо подписания Меморандума о сотрудничестве в вышеуказанных областях, стороны выразили готовность сосредоточиться на реализации соглашения, заключенного между главами правительств Монголии и России. Они также договорились работать сообща над созданием благоприятных возможностей для расширения торговли, упрощения платежей и развития туризма.