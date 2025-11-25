Строителя театра «Байкал» в Улан-Удэ хотят обанкротить

24 ноября в Арбитражный суд Бурятии поступило заявление от УФНС России по Республики Бурятия. В нем налоговики просят признать банкротом ООО «Золто Групп». Эта компания известна как подрядчик строительства театрально-культурного центра «Байкал» в Улан-Удэ. Сколько строители задолжали налогов, в картотеке судебных дел пока не указано.Строительная компания «Золто Групп» была создана в 2022 году и известна, прежде всего, как подрядчик одной из главных строек столицы Бурятии – театра «Байкал». Хотя в багаже компании есть и другие проекты. Так, например, в 2024 году сообщалось, что «Золто Групп» взялась достраивать поликлинику в селе Сосново-Озерское, которую ранее возводила скандально-известная фирма «Витим».Судя по всему, по началу дела у «Золто Групп» шли неплохо, но в этом году ситуация изменилась. Так, помимо долгов по налогам за 2025 год фирме вчинили уже 16 исков на различные суммы: от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов рублей. Удастся ли руководству компании выйти из непростой финансовой ситуации и погасить долги по налогам или делу о банкротстве дадут ход, станет известно уже совсем скоро.Тем временем в Минстрое Бурятии сегодня сообщили, что здание театра уже готово на 40%.- Подрядная организация в полном объёме реализует возложенные на неё функции. Сейчас на объекте задействованы свыше 100 рабочих и 5 единиц техники, - рассказали в министерстве.