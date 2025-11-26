Экономика и бизнес 26.11.2025 в 10:50

ВСЖД перечислила с начала года 4,3 млрд рублей в бюджет Бурятии

В консолидированный бюджет РФ направлено 32 млрд рублей налогов и взносов
Текст: Андрей Константинов
Фото: ВСЖД
Структурные подразделениями РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – октябре нынешнего года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 32 млрд рублей налогов и взносов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
 
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области, чья казна получила 26,6 млрд рублей. В бюджет Бурятии перечислено 4,3 млрд рублей; в бюджет Забайкальского края – 524 млн рублей; в бюджет Якутии – 7,9 млн.

Структурные подразделения РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах ВСЖД, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.
