ВСЖД перечислила с начала года 4,3 млрд рублей в бюджет Бурятии

Структурные подразделениями РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – октябре нынешнего года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 32 млрд рублей налогов и взносов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области, чья казна получила 26,6 млрд рублей. В бюджет Бурятии перечислено 4,3 млрд рублей; в бюджет Забайкальского края – 524 млн рублей; в бюджет Якутии – 7,9 млн.Структурные подразделения РЖД и дочерних обществ компании, расположенных в границах ВСЖД, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.