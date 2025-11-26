Экономика и бизнес 26.11.2025 в 12:11

На Тимлюйский цементный завод поступила новая техника

В их числе автобус, который будет возить сотрудников предприятия
Текст: Андрей Константинов
Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») продолжается обновление парка погрузочной, специальной и пассажирской техники. На предприятии ввели в эксплуатацию фронтальный и вилочный погрузчики, автокран, автогидроподъемник и пассажирский автобус.

Фронтальный погрузчик LGCE L968F занят в цехе «Горный» на погрузке дробленого известняка в автомобили для последующей доставки на заводскую площадку. Данная модель не нова для ООО «ТимлюйЦемент»: аналогичный погрузчик отработал на предприятии год и хорошо себя зарекомендовал. 

Поступивший автокран, изготовленный на базе «КамАЗ», способен перемещать одновременно 35 тонн груза, высота подъема стрелы – 33 метра. Данная техника незаменима при проведении ремонтных работ на любом технологическом переделе. 

Вилочный погрузчик грузоподъемностью пять тонн также востребован во всех цехах и подразделениях предприятия. 

«Он выполняет широкий спектр хозяйственных работ: необходим во время ремонтов, для доставки и транспортировки тяжелых и объемных грузов», – поясняет начальник цеха «Автотракторный» ООО «ТимлюйЦемент» Виктор Носков. 

Заводские автобусы бесплатно доставляют сотрудников на промплощадку предприятия и Таракановский карьер из Каменска и соседних населенных пунктов. Цементники успели оценить удобство использования нового пассажирского автобуса, вышедшего на самый протяженный маршрут Каменск – Кабанск – Селенгинск. В салоне 40 посадочных мест.

«Современные машины экономичны, экологичны, обеспечивают высокую производительность, повышают уровень комфорта и безопасности на рабочих местах», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.
Теги
тимлюйский цементный завод

