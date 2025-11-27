Аграрии из Бурятии изучают томский опыт выращивания облепихи

СПОК «Облепиха 03» во главе с первым замминистра сельского хозяйства Бурятии Дмитрием Маляровым посетила с рабочим визитом томскую компанию «САВА», известную своими успехами в выращивании и переработке дикоросов. Главной целью визита стал обмен опытом в области промышленного садоводства.

Особое внимание уделили проектам томской компании по закладке масштабных ягодных плантаций и глубокой переработке сырья.

«Для нас было очень полезно познакомиться с практическим опытом коллег из "САВЫ", которые прошли путь от небольшого производства до лидера рынка с экспортом в 20 стран. Мы благодарны за открытость и готовность делиться наработками, это поможет нам развивать производства в Бурятии», - отметил Дмитрий Маляров.

«Изучение передовых практик "САВЫ" в области садоводства и переработки позволит нам более эффективно реализовать наш проект по закладке 500 га промышленных садов облепихи», - поделилась впечатлениями председатель СПОК «Облепиха 03» Ирина Баранова.

Напомним, СПОК «Облепиха 03» работает с БГСХА в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» по закладке садов, благодаря чему весной уже был заложен экспериментальный сад площадью 1 га, а летом кооператив получил 12 тысяч черенков облепихи и жимолости для размножения. Приживаемость черенков составила 70-80%.