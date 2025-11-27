Экономика и бизнес 27.11.2025 в 16:21

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков

A- A+
Текст: Иван Иванов
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Игры Ростелеком» (18+) — это новая онлайн-платформа для геймеров, а также уникальные возможности для разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Площадка объединяет игровой маркетплейс и лаунчер для партнеров из игровой индустрии. Мощная цифровая и облачная инфраструктура «Ростелекома» гарантируют комфорт игрового процесса, а инновационные решения по кибербезопасности обеспечивают пользователям платформы защиту от мошенничества и безопасность покупок.

На платформе «Игры Ростелеком» регулярно будут выходить эксклюзивные продукты и предложения. Уже с 25 ноября геймеры могут сделать здесь официальный предзаказ на шутер PIONER. «Игры Ростелеком» — единственная отечественная онлайн-площадка, где сейчас можно приобрести долгожданную новинку от GFAGames. Всего в каталоге платформы представлено почти 6 000 игр на ПК, PlayStation и Xbox, включая популярные зарубежные тайтлы. Ассортимент игр будет регулярно расширяться. Геймерам также доступны различные внутриигровые валюты и игровые подписки.

Развивая игровое направление, «Ростелеком» готов поддерживать отечественных разработчиков. Именно с этой целью запущен портал-лаунчер «Игры Ростелеком», который открывает большие возможности для создателей видеоигр. Компания максимально упростила технический процесс размещения игрового контента, а специальные условия для отечественных инди-разработчиков дают начинающим командам шанс представить свои проекты широкой аудитории.

Игровой маркетплейс впервые в стране объединяет на одной площадке легальных дистрибьютеров видеоигр. Для безопасности клиентов «Ростелеком» ввел строгие правила модерации: каждый поставщик обязан предоставить полный пакет документов на свой продукт, что гарантирует подлинность тайтла и безопасность трансакций.

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома»:

«Наша платформа открывает новые возможности для развития игровой индустрии. В России насчитывается более 70 миллионов геймеров. Специально для них мы разработали платформу “Игры Ростелеком”, где объединены уникальные и уже проверенные игровые решения. Это максимально удобная и безопасная онлайн-площадка для всех представителей отечественной игровой индустрии. Надеемся, что она станет новым стимулом для роста отечественных разработчиков, которым мы поможем найти свою аудиторию».

Реклама. ПАО Ростелеком Erid: 2VfnxvyxwXf
Теги
Ростелеком игра

Все новости

Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиков
27.11.2025 в 16:21
Забайкальца будут судить в Бурятии за гибель женщины в страшном ДТП
27.11.2025 в 15:55
Главную ёлку Улан-Удэ украшают шарами
27.11.2025 в 15:54
Аграрии из Бурятии изучают томский опыт выращивания облепихи
27.11.2025 в 15:40
В Бурятии ищут буддистов, чьи истории вдохновят других людей
27.11.2025 в 15:27
Ансамбль «Булжамуур» из Бурятии завоевал Гран-при в Ташкенте
27.11.2025 в 14:59
В Улан-Удэ любительница езды без правил собрала больше сотни штрафов
27.11.2025 в 14:43
Поезд Деда Мороза прибудет в Улан-Удэ 30 ноября
27.11.2025 в 14:16
«А вам не сказали? Он сегодня утром умер»
27.11.2025 в 14:11
В Улан-Удэ на 7 часов задержали вылет рейса в Екатеринбург
27.11.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Аграрии из Бурятии изучают томский опыт выращивания облепихи
Делегация республики посетила компанию «САВА»
27.11.2025 в 15:40
Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений
26.11.2025 в 16:32
На Тимлюйский цементный завод поступила новая техника
В их числе автобус, который будет возить сотрудников предприятия
26.11.2025 в 12:11
ВСЖД перечислила с начала года 4,3 млрд рублей в бюджет Бурятии
В консолидированный бюджет РФ направлено 32 млрд рублей налогов и взносов
26.11.2025 в 10:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru