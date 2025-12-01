Экономика и бизнес 01.12.2025 в 06:00

Долговая яма Бурятии

Почему наша республика никак не может слезть с иглы коммерческих кредитов
Текст: Дмитрий Родионов
Долговая яма Бурятии
Фото: архив «Номер один»
Правительство России провело масштабное списание бюджетных долгов для регионов. 15 субъектам суммарно «простили» кредиты на 27,9 млрд рублей. В числе получателей поддержки - Забайкальский край, которому списали свыше 4,2 млрд рублей. Бурятии же долги, по большей части по бюджетным кредитам, аннулировали еще в августе этого года. 

Бюджетные кредиты остаются серьезной нагрузкой для нашего региона. В 2026 году они составят 36% всего республиканского долга, то есть 17,3 млрд рублей. Об этом в рамках обсуждения проекта закона «О республиканском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» сообщил министр финансов Бурятии Георгий Мадаев. Столь высокая доля говорит о том, что регион по-прежнему рассчитывает на помощь федерального центра в списании долгов. Однако следующая цифра, озвученная министром, вызывает еще большую тревогу.

- Наибольшую долю в структуре ожидаемого государственного займа составят долги кредитных организаций - 64,0 %, или 30,7 млрд рублей, - сообщил министр финансов.

В 2026 году планируется дефицит бюджета в 7,9 млрд рублей. Из-за этого республике придется привлекать займы у кредитных организаций. В результате госдолг региона ожидается на уровне 48 млрд рублей, что составит 87,4% от его налоговых и неналоговых доходов.

О том, сколько приходится платить процентов по многомиллиардным кредитам, министр упоминать не стал. Однако при долге около 48 млрд рублей речь может идти о весьма и весьма крупных потерях.

- Это явно вынужденная мера занимать у коммерческих банков, поскольку, в отличие от бюджетных кредитов, ставки у банков высокие. В целом важна даже не сама сумма долга, а способность его обслуживать. Если правительство идет на дефицит бюджета и занимает деньги, то это означает, что оно на что-то надеется и намерено в будущем отдать долги за счет увеличения поступлений, роста экономики и налоговой базы, - высказал свое мнение улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

Между тем республика в основном занимает у крупных госбанков. Получается, что там и там пересекаются интересы государства, но банки купаются в деньгах, а региональные бюджеты несут прямые потери по процентам, которые у нас ежегодно исчисляются сотнями миллионов рублей.

Москва при этом, несмотря на растущую долговую нагрузку регионов перед коммерческими банками, не намерена их бросать. По данным Минфина РФ, в 2025 - 2030 гг.  российские регионы получат на инфраструктуру бюджетные кредиты общим объемом в триллион рублей: по 150 млрд рублей ежегодно планируется направить в 2026 - 2030 гг.

Впрочем, с учетом инфляции и распределения средств по годам эта мера вряд ли кардинально улучшит финансовое положение. Главная проблема остается нерешенной: как региону справиться с высокой ключевой ставкой и вызванной вследствие этого дороговизной коммерческих кредитов в Бурятии?

На этом фоне, тем не менее, появилась и позитивная новость. Федеральный центр списал нашей республике бюджетные кредиты еще на 2,9 млрд рублей. Вместе с июльским списанием в 1,7 млрд рублей это позволило региону сэкономить в общей сложности 4,6 млрд рублей.

Москва намерена продолжать эту практику и в будущем при условии, что республика будет добросовестно выполнять свои обязательства. Как заявил глава региона Алексей Цыденов, всего с 2025 по 2029 год запланировано списать 11,7 млрд рублей бюджетных кредитов.

- Такое решение президента дает нам возможность смотреть уверенно вперед, выполнять социальные обязательства, помогать нашим бойцам на спецоперации и развивать республику, - отметил Цыденов.
бюджет долги

