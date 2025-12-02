Иркутская область погружается в долговую кабалу перед коммерческими банками

Минфин Иркутской области заключил контракты на привлечение кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей. Торги состоялись в первой половине ноября. Глава ведомства Екатерина Багайникова на профильном комитете заксобрания объяснила, куда будут направлены эти средства. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Как пояснила Багайникова, новые кредиты привлекаются для финансирования дефицита бюджета и обслуживания долговых обязательств. На 25 ноября коммерческий долг Иркутской области составляет 26,4 млрд рублей.

«На прошлой неделе были отыграны аукционы и заключены контракты на привлечение до конца текущего года 20,8 миллиарда рублей коммерческих кредитов для погашения бюджетных кредитов, которые были предоставлены со стороны федерального центра в виде поддержки по ставке 0,1% годовых в рамках снижения поступления доходов в областной бюджет. 18 декабря мы обязаны вернуть этот объем средств», — пояснила глава Минфина.

Кроме того, регион объявил дополнительные торги на привлечение кредитов на 7,5 миллиарда рублей «для повышения ликвидности, для увеличения возможности осуществления кассовых расходов в текущем году по социальным обязательствам».

Общий объем коммерческого долга по состоянию на 1 января ожидается на уровне 53 миллиардов рублей.

В проекте бюджета на 2026 год 8,5 миллиарда рублей запланировано на обслуживание госдолга, из них 6,8 миллиарда «уже занято заключенными контрактами».

Более того, в следующем году регион должен гасить кредиты строго по графику: 12 миллиардов нужно отдать в конце-марта — начале апреля, 14 миллиардов — в конце апреля, 3 миллиарда — в третьей декаде июня, 12,5 миллиарда — в конце июля — в начале августа, 1,5 миллиарда — в конце сентября.

Это потребует перекредитоваться, уточнила Багайникова. Регион рассчитывает на снижение ключевой ставки.

Напомним, в Иркутской области сложилась очень напряженная ситуация с бюджетом 2025 года: региональный Минфин подготовил такие корректировки, которые предполагали сокращение не только расходов на стройки и капремонты, но и зарплат педагогов и медиков, питания школьников, лекарственного обеспечения льготников и так далее. Контрольно-счетная палата заявила, что такой бюджет неисполним, а прокуратура предупредила о нарушениях законодательства и риске судебных разбирательств. После нескольких совещаний депутаты заксобрания отправили бюджет на доработку в правительство.

Как заметила министр финансов Екатерина Багайникова, в 2025 году из-за ухудшения экономической ситуации доходы бюджета были снижены на 34 миллиарда рублей. Поэтому сейчас правительство «принимает все меры», чтобы оценить объем кредиторки, которая перейдет на 2026-й, и найти способы ее погашения.