Экономика и бизнес 02.12.2025 в 11:48

Хотите выйти на новые международные рынки и увеличить продажи?

Текст: Андрей Константинов
Хотите выйти на новые международные рынки и увеличить продажи?
5 декабря — Экспортный форум Бурятии. Здесь собраны лучшие практики для тех, кто готов расти.

Вас ждёт:

- Как выйти на международные маркетплейсы в 2025–2026 годах;

- Монголия: реальные кейсы поставок и поиск надёжных партнёров;

- Китай: требования, сертификация, регистрация в Главном таможенном управлении;

- СНГ и Казахстан: перспективные ниши, которые открываются уже сегодня.

Настоящие истории экспортеров Бурятии — от хлеба до домов и промышленной продукции. Участие – бесплатное!

Если вы планируете расширять географию продаж — начните с этого форума.

Реклама. ООО "Информполис" ИНН 0323098770
Erid: 2Vfnxw2MLEu

