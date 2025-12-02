Экономика и бизнес 02.12.2025 в 11:48
Хотите выйти на новые международные рынки и увеличить продажи?
Текст: Андрей Константинов
5 декабря — Экспортный форум Бурятии. Здесь собраны лучшие практики для тех, кто готов расти.
Вас ждёт:
- Как выйти на международные маркетплейсы в 2025–2026 годах;
- Монголия: реальные кейсы поставок и поиск надёжных партнёров;
- Китай: требования, сертификация, регистрация в Главном таможенном управлении;
- СНГ и Казахстан: перспективные ниши, которые открываются уже сегодня.
Настоящие истории экспортеров Бурятии — от хлеба до домов и промышленной продукции. Участие – бесплатное!
Если вы планируете расширять географию продаж — начните с этого форума.
Реклама. ООО "Информполис" ИНН 0323098770
Erid: 2Vfnxw2MLEu
Тегифорум