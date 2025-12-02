Экономика и бизнес 02.12.2025 в 13:10

В республике в три раза выросло число иномарок, завозимых через Бурятскую таможню

Через Монголию в основном ввозятся японские, китайские и корейские автомобили
Текст: Иван Иванов
Фото: Бурятская таможня

С 1 декабря 2025 года в стране вступили в силу новые правила расчета утильсбора на импортные автомобили. Стоимость ввоза иномарок мощностью свыше 160 л.с, для личного пользования выросла от пяти тысяч рублей до нескольких миллионов рублей. Перед этим покупатели из Бурятии и других регионов стремились завезти авто по льготным ставкам.

Как сообщила пресс-служба Бурятской таможни, ведомство фиксирует увеличение количества ввоза автомобилей для личного пользования. За 11 месяцев 2025 года бурятскими таможенниками оформлено 1350 автомобилей. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но в то же время объем оформленных автомобилей для личного пользования несопоставим с объемами по Приморскому краю.

В основном ввозятся японские, китайские и корейские автомобили из Монголии.

