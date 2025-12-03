Ущерб без сроков давности

Экс-гендиректор «Бурятских авиалиний» Анатолий Абашеев написал письмо президенту России Владимиру Путину по поводу многочисленных нарушений в связи с расследованием уголовного дела по фактам продажи авиакомпании, а также здания аэропорта Улан-Удэ в нулевые годы. Как отмечает автор письма, имущество стоимостью в ценах 2000 года в 207 млн рублей с долей государства в 29%, ушло за бесценок сомнительным коммерческим структурам и выведено на Кипр. Однако следствие так и не вышло на бенефициаров передела собственности. По его мнению, у госструктур сегодня есть все возможности восстановления справедливости в интересах общества и государства для возобновления расследования уголовных дел в отношении группы лиц, причастных к данной истории.Письмо президенту (полный текст имеется в распоряжении редакции), как пишет Анатолий Абашеев, было вынужденным, поскольку многолетняя борьба за сохранение бурятской авиации не привела к положительному результату. В нем раскрывается характер грандиозной схемы по получению контроля за приватизированным авиационно-аэропортовым комплексом (ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии» и ОАО «Международный аэропорт Улан- Удэ») и выводу активов в офшор на Кипр. Бурятия тогда лишилась авиации (двух дальнемагистральных лайнеров ТУ-154М, Улан-Удэ — главных воздушных ворот, а государство в лице Минимущества РБ - контроля за 29% акций авиапредприятия.Как пишет автор письма, «в лихие 90-е, когда предприятия в республике стали останавливаться, а малая авиация пришла в упадок, мы пошли на беспрецедентный шаг, приобретя два дальнемагистральных самолета Ту-154М, подготовили пилотов и начали полеты в Москву». Предприятие работало, перевозило пассажиров, но в какой-то момент возникла угроза банкротства. Поскольку правительство республики владело пакетом акций «Бурятских авиалиний», начался поиск инвесторов, готовых войти со своим капиталом в перспективную отрасль пассажирских и грузопассажирских перевозок. Но правительство РБ выбрало неизвестное в отрасли ООО «Медиа-Групп» (г. Москва), зарегистрированное накануне конкурса по продаже предприятия.«Не без участия и лоббирования отдельных высших чиновников Бурятии гендиректор ООО «Медиа-Групп» Алексей Попов на обещаниях вложения 230 млн рублей в предприятие выиграл конкурс по продаже имущественного комплекса «Бурятских авиалиний», - сообщается в письме. Добавим, что изначально эта схема выглядела сомнительной.«По данному факту прокуратура Бурятии в апреле 2003 года возбудила уголовное дело в отношении Попова по подозрению в мошенничестве, где отмечается, что в результате заключения сделки купли-продажи имущества ОАО «Бурятские авиалинии» его акционерам, в том числе государству, держателю 29% акций, нанесен крупный материальный ущерб», - пишет Анатолий Абашеев.Законность возбуждения данного уголовного дела в отношении Попова подтвердили суды, в том числе судебная коллегия Верховного суда РБ от 24 июля 2003 года.Уголовное дело № 56-2003-63 расследовалось МВД РБ, но 17 июня 2004 года незаконно, в результате давления со стороны высокопоставленных чиновников, прекращено.Дело считается утерянным. Это включило «зеленый сигнал» для группы Попова.Воспользовавшись этим обстоятельством, Попов начал выводить активы с предприятия.Так, за два дня до выхода постановления о прекращении уголовного дела Попов инициировал захват ООО «Медиа-Групп» (среди участников были люди, возражавшие против вывода активов). Этих участников незаконно вывели из состава ООО, а супруга Попова продала 100% долей общества своей матери. Тогда же Алексей Попов учредил на Кипре компанию «Девакия Т. Д.», куда перекачали от матери его жены 100% уставного капитала ООО «Медиа-Групп». Пакет продан за смехотворную сумму в 8 350 рублей при активах в 207 млн рублей. Так авиация и аэропорт Улан-Удэ «улетели» за границу.А из «Бурятских авиалиний» начали выводить деньги.«По документам только за полтора года выведено в Москву 13,7 млн рублей, что ухудшило финансовое состояние предприятия», — сообщает Анатолий Абашеев. Тогда же улетели в Москву по сомнительной схеме и два ТУ-154. А само здание аэропорта Улан-Удэ киприоты позже продали совладельцу альянса AiRUnion Борису Абрамовичу. Который затем за $24 млн перепродал ее австрийской авиакомпании Meinl Airports. В итоге в 2017 году последним собственником аэропорта Улан-Удэ стал «Новапорт».Добавим, что отстраненные участники ООО «Медиа-Групп» в судах дошли до Москвы и восстановили свое участие в обществе. Но оно по-прежнему находилось под контролем группы Попова. Так, новый директор ООО «Медиа-групп» Бадиев 9 сентября 2008 года написал заявление на гендиректора ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» Пайвину о том, что последняя неправомерно зачислила 13,5 тыс. акций авиапредприятия на счет кипрской «Девакия Т. А.». Это стало вторым актом передела собственности в авиакомпании, когда активы ушли за границу.В это время, между первым и вторым выводом активов с предприятия, если бы правоохранительные органы не тянули резину, убежден Анатолий Абашеев, авиапредприятие можно было спасти.По фактам хищений по новым эпизодам в 2016 году возбудили уголовные дела. Однако следователи, вероятно, и в этот раз не спешили искать их организаторов.«В 2016 - 2021 гг. по данным эпизодам издано девять постановлений СУ МВД по г. Улан-Удэ об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе в связи с истечением сроков давности», - недоумевает Анатолий Абашеев. При этом следователи упорно переводили стрелки на корпоративный спор (который действительно был), но упуская главное —виновников вывода активов за границу не наказали. Автор обращения задает вопрос - почему столько лет следствие работало вхолостую?«Просим от лица авиаторов республики принять исчерпывающие меры по установлению виновника нашей трагедии», - завершает свое письмо экс-гендиректор «Бурятских авиалиний». Авиаторы просят довести уголовное дело до конца в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по поводу действий группы лиц, из-за которых республика понесла столь масштабные потери в авиации.