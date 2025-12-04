Экономика и бизнес 04.12.2025 в 10:12

Из-за повышения утильсбора продажи новых автомобилей в ноябре рухнули на 23%

Однако покупки Toyota в стране выросли в два раза
Текст: Иван Иванов
Из-за повышения утильсбора продажи новых автомобилей в ноябре рухнули на 23%
В ноябре продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 23% до 127,9 тыс., подсчитало аналитическое агентство «Автостат» на основе данных о регистрациях автомобилей. Первую строчку заняла продукция АвтоВАЗа.

Из иностранных брендов лучшим снова оказался Haval, автомобили которого в ноябре разошлись тиражом в 17 961 единицу. Третью строчку в общем зачете впервые занял новичок рынка – отечественный TENET (9 914 шт.). Продажи автомобилей этого бренда стартовали лишь в августе, а уже в ноябре ему удалось опередить такие марки, как китайскую Geely и белорусскую Belgee (9 672 и 8 326 шт. соответственно).

Кроме них, в ТОП-10 попали китайский Changan (4 846 шт.), российский Solaris (4 113 шт.), японская Toyota (3 970 шт.), а также китайские Chery (3 160 шт.) и Jetour (2 225 шт.).

Пять из десяти брендов, попавших в число лидеров рынка, показали в ноябре отрицательную динамику. При этом сильнее всего из них «просела» Chery (-71,4%). Главная причина - повышение утильсбора. При этом сразу у трех марок зафиксирован рыночный рост, превышающий 100%. Здесь лучше других отличился Solaris, у которого объемы реализации выросли в 3 раза. У Belgee и Toyota они увеличились в 2,6 раза и в 2,1 раза соответственно.

