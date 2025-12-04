Бурятия стала одним из лидеров по числу женщин-предпринимателей

33,9 тысяч предпринимателей зарегистрировано в Бурятии с начала 2025 года. Доля женщин предпринимателей от общего числа представителей МСП в республике составляет порядка 49%. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, развивать и масштабировать бизнес в республике помогают меры государственной поддержки по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.- Увеличение числа женщин-предпринимателей можно объяснить несколькими факторами: наличие специального налога по самозанятости, который создает максимально мягкие возможности для входа в предпринимательство; образовательные программы, ориентированные на приобретение необходимых знаний и навыков в области бизнеса, финансов и лидерства, в том числе образовательный проект «Мама-предприниматель» – программа исключительно для женщин и позволяющая сделать старт в бизнесе комфортным, а также финансовые меры поддержки. В республике предоставляются налоговые льготы, гранты, субсидии, льготные микрозаймы, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.Так, в республике успешно работает «Салют Орто» - первая и единственная частная протезная компания, созданная в Бурятии и открывшая филиалы в разных регионах России, за границей, ставшая резидентом Сколково. Ее основательницей стала Екатерина Гаськова. 7 лет назад она загорелась идеей открыть первое в республике частное предприятие по изготовлению протезов.- Недёшево обходится разработка новых протезов. В этом деле нам очень помогла поддержка от Министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии – мы получили грант в размере 12 миллионов рублей на разработку коленных суставов с микропроцессорным управлением. Сейчас этот проект находится в процессе реализации. Как предприниматели, мы очень рады, что существуют такие эффективные меры поддержки бизнеса, особенно такого непростого, как наш. Также получали поддержку от центра «Мой бизнес». Нам помогли сделать ролик. Это очень хорошая, классная поддержка, особенно для компаний, которые только начинают свой бизнес и не могут тратить деньги на ролики, создание которых дело не дешевое. Также благодаря центру мы изготовили вывеску, - рассказала Екатерина Гаськова.В 2023 году компания выиграла Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес».В этом году при поддержке Минпромторга Бурятии «Салют Орто» стала одной из четырех компаний республики - победителей грантового отбора «Техновосток2030». Компания выиграла грант на развитие инновационного проекта на сумму 8,5 млн. рублей.За все время работы протезы от компании «Салют Орто» получили 2000 пациентов.Еще одним ярким примером женского предпринимательства является Юлия Золотоева. Она развивает традиционное бурятское ремесло - войлоковаляние. Ее изделия из войлока ручной работы пользуются большим спросом у жителей России. Продукцию предпринимательницы продается в магазинах Иркутска, Якутии, Владивостока.Недавно Юлия Ниловна стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Изделия народных и художественных промыслов».- «Мой бизнес» - это моя палочка-выручалочка. Сначала я обратилась в центр, чтобы открыть самозанятость, потом стала индивидуальным предпринимателем на НПД. Благодаря центру я посетила российские и международные и выставки, ежегодно представляю свою коллекцию на Восточном экономическом форуме. Принимаю участие в образовательных проектах центра «Мой бизнес», - поделилась Юлия Золотоева.Отметим, что наиболее популярные направления деятельности среди женщин предпринимателей Бурятии – это сфера услуг (58%), торговля (26,6%) и производство (14%).