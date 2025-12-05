Экономика и бизнес 05.12.2025 в 16:11

Делегация Бурятии побывала в компании «Эвалар»

Там обсудили технологии возделывания лекарственных культур
Текст: Карина Перова
Фото: БГСХА

Делегация Бурятии – представители БГСХА, министерства сельского хозяйства и Фонда регионального развития – под руководством ректора Бэликто Цыбикова в рамках рабочего визита посетили производственную компанию «Эвалар».

Стороны провели деловые переговоры о развитии сотрудничества в сфере лекарственного растениеводства. Они обсудили современные технологии возделывания лекарственных культур, вопросы заготовки сырья и применение эффективных и безопасных биопрепаратов в агротехнике, перечень из десяти наиболее востребованных на рынке лекарственных трав.

«Эксперты компании организуют на базе академии практические семинары и мастер-классы для аграриев и преподавателей аграрных вузов России. В свою очередь, БГСХА получит возможность направлять своих студентов на производственную практику в «Эвалар», - прокомментировали в пресс-службе Бурятской сельхозакадемии.

