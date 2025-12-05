Экономика и бизнес 05.12.2025 в 17:01
Для предпринимателей Бурятии открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»
Это первый такой центр во всем Дальневосточном федеральном округе
Текст: Андрей Константинов
Сегодня, 5 декабря, на базе центра «Мой бизнес» открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак». Специалисты центра будут оказывать бесплатную экспертную помощь предпринимателям республики на всех этапах внедрения и использования системы маркировки.
В торжественном открытии приняли участие министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев, руководитель Департамента помощи и развития малого и среднего бизнеса ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Мария Ильина, куратор ДФО Департамента региональных представительств ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Алексей Козлов, специалисты центра и предприниматели.
Специалисты Центра поддержки системы маркировки «Честный знак» в «Моем бизнесе» будут оказывать следующие услуги:
- Консультации по работе системы.
- Помощь в регистрации в системе.
- Заказ кодов маркировки.
- Заполнение карточек товаров в Национальном каталоге.
- Обучение работе с электронным документооборотом.
- Разъяснение правил маркировки для конкретных товаров.
- Маркировка – это не только инструмент контроля, но, в первую очередь, механизм повышения конкурентоспособности местных производителей, создание прозрачных условий для ведения бизнеса. Уверен, что открытие центра способствует достижению национальных целей по легализации оборота товаров, одновременно с этим обеспечивая комфортные условия для адаптации и развития малого и среднего бизнеса Бурятии, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев.
— Центр поддержки маркировки, открытый в Улан-Удэ, стал двенадцатым в России и первым в — в ДФО, — отметила руководитель Департамента развития и поддержки малого и среднего бизнеса ЦРПТ «Честный знак» Мария Ильина. - «Честный знак» уже доказал свою эффективность как инструмент борьбы с нелегальным оборотом: за пять лет его доля в стране сократилась почти втрое — с 26% в 2018 году до 9% в 2023-м. Это позволило значительно «обелить» рынки ключевых товаров, такие как парфюмерия (на 81,8%), бутилированная вода (на 60%) и табачная продукция (на 56%). Дополнительные поступления в бюджет составили 1,2 трлн рублей, а доходы легального бизнеса за счет вытеснения с рынка «серых» игроков выросли на 687 млрд рублей.
Напомним, государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), внедряется в России поэтапно с 2019 года. Ее цель – противодействие нелегальному обороту продукции на рынке. Сегодня маркировка охватывает 33 товарную группу, еще в 16 проходят бесплатные добровольные эксперименты.
Центр поддержки маркировки в Бурятии предоставляет предпринимателям бесплатные очные консультации. Найти адреса и контакты всех действующих Центров помощи, записаться на консультацию и уточнить список необходимых документов для первого визита можно на официальном сайте «Честного знака»: https://честныйзнак.рф/help-centers/
Центр «Мой бизнес» оказывает меры государственной поддержки предпринимателям Бурятии и тем, кто только планирует вести предпринимательскую деятельность, по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Тегичестный знак