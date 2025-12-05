Экономика и бизнес 05.12.2025 в 17:01

Для предпринимателей Бурятии открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»

Это первый такой центр во всем Дальневосточном федеральном округе
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Для предпринимателей Бурятии открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня, 5 декабря, на базе центра «Мой бизнес» открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак». Специалисты центра будут оказывать бесплатную экспертную помощь предпринимателям республики на всех этапах внедрения и использования системы маркировки. 

В торжественном открытии приняли участие министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев, руководитель Департамента помощи и развития малого и среднего бизнеса ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Мария Ильина, куратор ДФО Департамента региональных представительств ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Алексей Козлов, специалисты центра и предприниматели. 

Специалисты Центра поддержки системы маркировки «Честный знак» в «Моем бизнесе» будут оказывать следующие услуги: 

- Консультации по работе системы. 

- Помощь в регистрации в системе. 

- Заказ кодов маркировки. 

- Заполнение карточек товаров в Национальном каталоге.

- Обучение работе с электронным документооборотом. 

- Разъяснение правил маркировки для конкретных товаров. 

- Маркировка – это не только инструмент контроля, но, в первую очередь, механизм повышения конкурентоспособности местных производителей, создание прозрачных условий для ведения бизнеса. Уверен, что открытие центра способствует достижению национальных целей по легализации оборота товаров, одновременно с этим обеспечивая комфортные условия для адаптации и развития малого и среднего бизнеса Бурятии, - отметил министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Денис Гармаев. 

— Центр поддержки маркировки, открытый в Улан-Удэ, стал двенадцатым в России и первым в — в ДФО, — отметила руководитель Департамента развития и поддержки малого и среднего бизнеса ЦРПТ «Честный знак» Мария Ильина. - «Честный знак» уже доказал свою эффективность как инструмент борьбы с нелегальным оборотом: за пять лет его доля в стране сократилась почти втрое — с 26% в 2018 году до 9% в 2023-м. Это позволило значительно «обелить» рынки ключевых товаров, такие как парфюмерия (на 81,8%), бутилированная вода (на 60%) и табачная продукция (на 56%). Дополнительные поступления в бюджет составили 1,2 трлн рублей, а доходы легального бизнеса за счет вытеснения с рынка «серых» игроков выросли на 687 млрд рублей.

Напомним, государственная система маркировки «Честный знак», оператором которой выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), внедряется в России поэтапно с 2019 года. Ее цель – противодействие нелегальному обороту продукции на рынке. Сегодня маркировка охватывает 33 товарную группу, еще в 16 проходят бесплатные добровольные эксперименты.

Центр поддержки маркировки в Бурятии предоставляет предпринимателям бесплатные очные консультации. Найти адреса и контакты всех действующих Центров помощи, записаться на консультацию и уточнить список необходимых документов для первого визита можно на официальном сайте «Честного знака»: https://честныйзнак.рф/help-centers/ 

Центр «Мой бизнес» оказывает меры государственной поддержки предпринимателям Бурятии и тем, кто только планирует вести предпринимательскую деятельность, по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Теги
честный знак

Все новости

«Количество проверок должно приближаться к нулю»
05.12.2025 в 17:43
В Бурятии водитель сбила женщину, вызвала ей такси и была такова
05.12.2025 в 17:41
Шопинг на маркетплейсе: как не накупить лишнего
05.12.2025 в 17:29
Для предпринимателей Бурятии открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»
05.12.2025 в 17:01
В Бурятии 12-летний ребенок катал детей на иномарке и врезался в столб
05.12.2025 в 16:39
При тушении пожара в Бурятии нашли мертвого мужчину
05.12.2025 в 16:38
Пьяный житель Бурятии до смерти избил отца
05.12.2025 в 16:36
Банк России снял ограничения на вывод валюты за границу
05.12.2025 в 16:30
Делегация Бурятии побывала в компании «Эвалар»
05.12.2025 в 16:11
«Один душил, второй избивал»
05.12.2025 в 16:10
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
«Количество проверок должно приближаться к нулю»
В Бурятии обсудили вопросы административного давления на бизнес
05.12.2025 в 17:43
Делегация Бурятии побывала в компании «Эвалар»
Там обсудили технологии возделывания лекарственных культур
05.12.2025 в 16:11
Бурятия стала одним из лидеров по числу женщин-предпринимателей
Увеличение их количества объясняют целым комплексом факторов
04.12.2025 в 16:13
Из-за повышения утильсбора продажи новых автомобилей в ноябре рухнули на 23%
Однако покупки Toyota в стране выросли в два раза
04.12.2025 в 10:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru