4 декабря в Улан-Удэ прошла Рабочая встреча руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в ДФО – советника генерального директора АСИ Ольги Куриловой с деловыми объединениями и предпринимателями Бурятии.В мероприятии приняли участие прокурор Бурятии Михаил Филичев, зампред правительства Вячеслав Сухоруков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Чингис Матхеев и руководитель Минпромторга Денис Гармаев.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, основу повестки мероприятия составили проблемные вопросы, касающиеся контрольно-надзорной деятельности в сфере бизнеса.«С января следующего года начнутся опросы с целью формирования Национального рейтинга состояния инвестклимата. Все регионы страны должны будут достигнуть определенных показателей, но практически к нулю должно приблизиться административное давление. Количество проверок должно приближаться к нулю, используя только рискоориентированный подход», - отметила Ольга Курилова.В мероприятии приняли участие более 50 предпринимателей. Вопросы, прозвучавшие на встрече, взяты в работу прокуратурой и правительством РБ.«Эта площадка стала основной для постоянного и открытого диалога. В этом формате мы обсуждаем имеющиеся проблемы, находим пути их решения. На мой взгляд, нам удалось многое исправить и приблизиться к пониманию между контролерами и предпринимателями. Но безусловно проблем много, путь длинный. Надеюсь, что такие регулярные встречи помогут создать условия для благополучного развития бизнеса в республике», - обратился к предпринимателям прокурор Бурятии Михаил Филичев.В Бурятии в настоящее время контрольно-надзорную деятельность осуществляют 14 федеральных, 16 региональных и 23 муниципальных органа власти.«Здесь мы обязаны соблюдать два не взаимоисключающих, а взаимодополняющих вектора развития. С одной стороны - это действительно снижение административного давления, а с другой стороны - социальное ориентирование бизнеса. Встречаются острые ситуации, которые очень сложно отрегулировать в рамках существующей нормативной базы, и решение может быть найдено только в форме диалога. И в том случае, если исполнительная власть и бизнес слышат друг друга, тогда и появляются разумные решения, нужные всем», - подчеркнул зампред правительства Вячеслав Сухоруков.