Экономика и бизнес 08.12.2025 в 16:55

В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей

Бизнесмены в режиме «одного окна» смогут получить разъяснения по самым разным вопросам
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
15 декабря в Национальной библиотеке столицы Бурятии пройдёт масштабное деловое событие — «Единый день консультаций» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Главная цель мероприятия - обеспечение прямой и доступной консультационной поддержки бизнеса республики. Предприниматели смогут в режиме «одного окна» получить разъяснения по широкому кругу актуальных вопросов: последним изменениям в налоговом законодательстве, новым требованиям контрольно-надзорных органов, мерам государственной поддержки, а также правовым аспектам ведения бизнеса.

Мероприятие станет уникальной открытой площадкой для прямого диалога с представителями ключевых контролирующих, надзорных и поддерживающих органов власти. В нём примут участие руководители и эксперты более 20 ведомств, в том числе:

- Прокуратура Бурятии и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура;

- Управление ФНС России по Республике Бурятия;

- Территориальные органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Ространснадзора, Роструда, Роскомнадзора, Росреестра;

- Главное управление МЧС России по республике;

- Республиканские министерства туризма, промышленности, торговли и инвестиций, имущественных и земельных отношений, сельского хозяйства и продовольствия;

- Центр «Мой бизнес» и Фонд поддержки малого предпринимательства;

- Бурприроднадзор, Гостройжилнадзор;

- Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству г. Улан-Удэ и другие профильные организации.

Формат мероприятия включает пленарное заседание с представителями власти, тематические секции и индивидуальные консультации. Это редкая возможность за один день получить авторитетные ответы от первых лиц ведомств, разрешить сложные вопросы, касающиеся проверок, отчётности, законодательных норм и имущественных отношений, а также узнать о действующих мерах государственной поддержки.

Организаторы уверены, что прямой диалог между властью и бизнесом позволит снизить административные барьеры, повысить правовую грамотность предпринимателей и выработать эффективные решения для дальнейшего развития предпринимательства в Бурятии.

Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо пройти онлайн регистрацию по ссылке.
Читайте также
Лесной бизнес Бурятии бьется в предсмертных судорогах
Количество предпринимателей лесного профиля сократилось в пять раз
07.12.2025 в 07:00
«Количество проверок должно приближаться к нулю»
В Бурятии обсудили вопросы административного давления на бизнес
05.12.2025 в 17:43
Для предпринимателей Бурятии открылся Центр поддержки системы маркировки «Честный знак»
Это первый такой центр во всем Дальневосточном федеральном округе
05.12.2025 в 17:01
Делегация Бурятии побывала в компании «Эвалар»
Там обсудили технологии возделывания лекарственных культур
05.12.2025 в 16:11
