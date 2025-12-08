Экономика и бизнес 08.12.2025 в 16:55
В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей
Бизнесмены в режиме «одного окна» смогут получить разъяснения по самым разным вопросам
Текст: Андрей Константинов
15 декабря в Национальной библиотеке столицы Бурятии пройдёт масштабное деловое событие — «Единый день консультаций» для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Главная цель мероприятия - обеспечение прямой и доступной консультационной поддержки бизнеса республики. Предприниматели смогут в режиме «одного окна» получить разъяснения по широкому кругу актуальных вопросов: последним изменениям в налоговом законодательстве, новым требованиям контрольно-надзорных органов, мерам государственной поддержки, а также правовым аспектам ведения бизнеса.
Мероприятие станет уникальной открытой площадкой для прямого диалога с представителями ключевых контролирующих, надзорных и поддерживающих органов власти. В нём примут участие руководители и эксперты более 20 ведомств, в том числе:
- Прокуратура Бурятии и Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура;
- Управление ФНС России по Республике Бурятия;
- Территориальные органы Роспотребнадзора, Росприроднадзора, Россельхознадзора, Ространснадзора, Роструда, Роскомнадзора, Росреестра;
- Главное управление МЧС России по республике;
- Республиканские министерства туризма, промышленности, торговли и инвестиций, имущественных и земельных отношений, сельского хозяйства и продовольствия;
- Центр «Мой бизнес» и Фонд поддержки малого предпринимательства;
- Бурприроднадзор, Гостройжилнадзор;
- Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству г. Улан-Удэ и другие профильные организации.
Формат мероприятия включает пленарное заседание с представителями власти, тематические секции и индивидуальные консультации. Это редкая возможность за один день получить авторитетные ответы от первых лиц ведомств, разрешить сложные вопросы, касающиеся проверок, отчётности, законодательных норм и имущественных отношений, а также узнать о действующих мерах государственной поддержки.
Организаторы уверены, что прямой диалог между властью и бизнесом позволит снизить административные барьеры, повысить правовую грамотность предпринимателей и выработать эффективные решения для дальнейшего развития предпринимательства в Бурятии.
Участие в мероприятии бесплатное. Необходимо пройти онлайн регистрацию по ссылке.
