Развитие качества вопреки замедлению

В Улан-Удэ состоялась ежегодная пресс-встреча с одним из крупнейших операторов сотовой связи – T2. Представитель компании, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Алексей Баиров, обсудил с журналистами две ключевые темы: замедление мобильного интернета и масштабную модернизацию сети, которую оператор продолжает проводить несмотря на внешние вызовы.2025 год для сферы телекома оказался годом испытаний, а одним из самых главных вызовов стало замедление скорости мобильного интернета. Эти меры связаны с безопасностью и применяются в разных регионах страны, в том числе и в Бурятии (особенно в Улан-Удэ).И если летом под ограничения попали лишь пара районов столицы республики, сейчас таких локаций многим больше.«Операторы сотовой связи никак не могут повлиять ни на сроки действия ограничений, ни на локацию их применения», – объясняют в компании. При этом в условиях замедления интернета можно звонить, отправлять или получать SMS, а еще пользоваться так называемыми «белыми» списками сайтов. Это утвержденный Минцифрой перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым сохраняется в любое время.Несмотря на внешние вызовы, Т2 активно инвестирует в развитие инфраструктуры, расширяя покрытие и наращивая качество собственной сети. Сегодня связь оператора доступна более чем 97% жителей региона. Но даже такое широкое покрытие – не повод ставить на паузу развитие сети.Особое внимание уделяется небольшим населенным пунктам. За последние три года мобильный интернет T2 появился в 55 поселках и селах численностью до 500 человек, 19 из них были обеспечены связью в этом году.И если в деревнях и селах устанавливаются отдельные сотовые вышки, в городах все чаще появляются опоры двойного назначения: в местах с плотной застройкой базовые станции размещаются на одних опорах с дорожными знаками, уличными фонарями или другими элементами городской инфраструктуры. «Это позволяет нам обеспечить высокое качество услуг в крупных жилых микрорайонах, не нарушая архитектурную целостность города», – поясняет Алексей Баиров.Не остаются без внимания и туристические локации. Так, новые базовые станции для улучшения покрытия были установлены в этом году в Выдрино и Гремячинске, на курортах Аршан и Кырен, а также на берегу озера Щучье.Отдельно на пресс-встрече затронули чувствительный вопрос импортозамещения. Как отмечают в Т2, важным стратегическим шагом сегодня является использование отечественных решений. Например, доля российских базовых станций на сети оператора стремительно растет и будет продолжать расти, ведь речь идет о цифровом суверенитете страны. Одна из таких базовых станций отечественного производителя «Булат» установлена в поселке Саянтуй Тарбагатайского района. И в текущем году по всей стране будет запущено 1800 таких телеком-объектов.