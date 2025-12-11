Экономика и бизнес 11.12.2025 в 10:54
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
Единый день консультаций для предпринимателей пройдет 15 декабря
Текст: Андрей Константинов
Какие новые стройки есть в Улан-Удэ? Как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз» и туристических маршрутах? Предприниматели Бурятии смогут узнать об этом первыми на Едином дне консультаций, который пройдёт 15 декабря в Национальной библиотеке.
В этот день представители малого и среднего бизнеса смогут не только задать интересующие вопросы, но и узнать о новых возможностях для развития.
Что ждет предпринимателей?
- В 14.00 презентация пространственного развития территорий Улан-Удэ. «Новые точки роста». Спикер - Тумуров Зана Баярович, руководитель Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия.
- В 14.30 презентация инвестиционного и коммерческого потенциала Иволгинского района (логистический комплекс «Вайлдберриз», туристические маршруты, предложения для инвестиций и развития бизнеса). Спикер - Емонаков Николай Владимирович, глава администрации Иволгинского района.
Также в программе Единого дня консультаций:
- с 11.00 до 13.00 - Налоговая конференция, где специалисты Федеральной налоговой службы расскажут об изменениях в налоговом законодательстве и особенностях специальных налоговых режимов;
- с 13.00 до 14.00 - пленарное заседание с главой Республики Бурятия А.С. Цыденовым, прокурором Республики Бурятия М. Ю. Филичевым, зампредом правительства Бурятии В.В. Сухоруковым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Ч.С. Матхеевым.
Кроме того, в течение дня с 10.00 до 16.00 предприниматели смогут задать интересующие вопросы и получить разъяснения по новым требованиям контрольно-надзорных органов, мерам государственной поддержки, а также правовым аспектам ведения бизнеса. На мероприятии будут работать эксперты более 20 ведомств.
Приходите на Единый день консультаций. Регистрация по ссылке.
В этот день представители малого и среднего бизнеса смогут не только задать интересующие вопросы, но и узнать о новых возможностях для развития.
Что ждет предпринимателей?
- В 14.00 презентация пространственного развития территорий Улан-Удэ. «Новые точки роста». Спикер - Тумуров Зана Баярович, руководитель Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия.
- В 14.30 презентация инвестиционного и коммерческого потенциала Иволгинского района (логистический комплекс «Вайлдберриз», туристические маршруты, предложения для инвестиций и развития бизнеса). Спикер - Емонаков Николай Владимирович, глава администрации Иволгинского района.
Также в программе Единого дня консультаций:
- с 11.00 до 13.00 - Налоговая конференция, где специалисты Федеральной налоговой службы расскажут об изменениях в налоговом законодательстве и особенностях специальных налоговых режимов;
- с 13.00 до 14.00 - пленарное заседание с главой Республики Бурятия А.С. Цыденовым, прокурором Республики Бурятия М. Ю. Филичевым, зампредом правительства Бурятии В.В. Сухоруковым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Ч.С. Матхеевым.
Кроме того, в течение дня с 10.00 до 16.00 предприниматели смогут задать интересующие вопросы и получить разъяснения по новым требованиям контрольно-надзорных органов, мерам государственной поддержки, а также правовым аспектам ведения бизнеса. На мероприятии будут работать эксперты более 20 ведомств.
Приходите на Единый день консультаций. Регистрация по ссылке.
Тегибизнес