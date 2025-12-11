Экономика и бизнес 11.12.2025 в 10:54

В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»

Единый день консультаций для предпринимателей пройдет 15 декабря
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
Фото: Минпромторг
Какие новые стройки есть в Улан-Удэ? Как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз» и туристических маршрутах? Предприниматели Бурятии смогут узнать об этом первыми на Едином дне консультаций, который пройдёт 15 декабря в Национальной библиотеке. 

В этот день представители малого и среднего бизнеса смогут не только задать интересующие вопросы, но и узнать о новых возможностях для развития. 

Что ждет предпринимателей?

- В 14.00 презентация пространственного развития территорий Улан-Удэ. «Новые точки роста». Спикер - Тумуров Зана Баярович, руководитель Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия.

- В 14.30 презентация инвестиционного и коммерческого потенциала Иволгинского района (логистический комплекс «Вайлдберриз», туристические маршруты, предложения для инвестиций и развития бизнеса). Спикер - Емонаков Николай Владимирович, глава администрации Иволгинского района.

Также в программе Единого дня консультаций: 

- с 11.00 до 13.00 - Налоговая конференция, где специалисты Федеральной налоговой службы расскажут об изменениях в налоговом законодательстве и особенностях специальных налоговых режимов;

- с 13.00 до 14.00 - пленарное заседание с главой Республики Бурятия А.С. Цыденовым, прокурором Республики Бурятия М. Ю. Филичевым, зампредом правительства Бурятии В.В. Сухоруковым и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Ч.С. Матхеевым.

Кроме того, в течение дня с 10.00 до 16.00 предприниматели смогут задать интересующие вопросы и получить разъяснения по новым требованиям контрольно-надзорных органов, мерам государственной поддержки, а также правовым аспектам ведения бизнеса. На мероприятии будут работать эксперты более 20 ведомств. 

Приходите на Единый день консультаций. Регистрация по ссылке.
Теги
бизнес

Все новости

В Бурятии придумали новый способ поощрять ветеринарных педагогов
11.12.2025 в 11:06
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
11.12.2025 в 10:54
В Улан-Удэ пьяного матершинника вышвырнули из самолета
11.12.2025 в 10:45
В Бурятии сельский парень ограбил двух стариков подряд
11.12.2025 в 10:26
В селе Бурятии сгорело здание почты
11.12.2025 в 10:13
Бурятия стала немного труднодоступнее
11.12.2025 в 10:09
Из-за проблем с электроснабжением в Бурятии горят дома
11.12.2025 в 09:59
Сгоревший «Баянгол» в Улан-Удэ стал похож на ледяную крепость
11.12.2025 в 09:42
В Бурятии студент спас одногруппника с эпилепсией
11.12.2025 в 09:42
В Бурятии река топит село
11.12.2025 в 09:28
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Развитие качества вопреки замедлению
В Т2 рассказали, как поддерживают сеть и абонентов в условиях ограничений в Бурятии
09.12.2025 в 15:53
В Улан-Удэ пройдет единый день консультаций для предпринимателей
Бизнесмены в режиме «одного окна» смогут получить разъяснения по самым разным вопросам
08.12.2025 в 16:55
Лесной бизнес Бурятии бьется в предсмертных судорогах
Количество предпринимателей лесного профиля сократилось в пять раз
07.12.2025 в 07:00
«Количество проверок должно приближаться к нулю»
В Бурятии обсудили вопросы административного давления на бизнес
05.12.2025 в 17:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru