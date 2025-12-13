Экономика и бизнес 13.12.2025 в 13:33

На этой неделе Бурятия установила новый рекорд электропотребления

Событие произошло на фоне прихода зимних морозов
A- A+
Текст: Петр Санжиев
На этой неделе Бурятия установила новый рекорд электропотребления
Фото: архив «Номер один»
Впечатляющим «электрическим» событием отметилась уходящая неделя. В четверг, 11 декабря, в энергосистеме Бурятии зафиксирован абсолютный исторический максимум потребления электрической мощности. Он составил 1204 МВт, что на 3 МВт выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного 29 января 2025 года. Полагаем, если морозы усилятся, то в этом году могут быть достигнуты и еще более высокие цифры.

В соседнем Забайкальском крае рекорд обновили на следующий день, 12 декабря. У забайкальцев потребление электромощности достигло нового исторического максимума в 1538 МВт, что выше аналогичного показателя от 18 февраля 2024 года на 65 МВт.

«Одним из основных факторов роста потребления мощности в энергосистемах Забайкалья и Бурятии стало увеличение промышленной нагрузки, преимущественно за счет предприятий горнодобывающей отрасли», - говорят в объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Сибири, сообщая статистику. 

Эта структура управляет режимами десяти энергосистем - 8 из них расположены на территории Сибирского Федерального округа, а 2 - на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона данного управления охватывает 12 регионов России. Общая протяженность линий электропередачи составляет 107 856 км. Численность населения, проживающего в зоне ответственности, 19,2 млн человек.

В целом, отметим, что с приходом новой календарной зимы исторические рекорды по потреблению электроэнергии также отмечены в Татарстане (5241 МВт) и Хабаровском крае (1811 МВт). Там превысили прежние рекорды января-февраля текущего года.
Теги
энергетика

Все новости

На этой неделе Бурятия установила новый рекорд электропотребления
13.12.2025 в 13:33
Жители Забайкалья являются лидерами по бронированию зимнего Байкала
13.12.2025 в 11:47
В Улан-Удэ устранили последствия коммунальной аварии
13.12.2025 в 11:40
37 человек обманули мошенники в Бурятии за неделю
13.12.2025 в 11:23
Иркутянин заработал в Бурятии 6 миллионов на мускусной железе
13.12.2025 в 10:27
В Улан-Удэ школа №41 отмечает 90-летний юбилей
13.12.2025 в 10:13
В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку
13.12.2025 в 10:06
Детям до 14 лет придется оформлять загранпаспорт
13.12.2025 в 10:01
«Эффект Долиной» докатился до Улан-Удэ
13.12.2025 в 07:00
В Бурятии мать четверых детей скончалась, выпив самогон и семь банок энергетика
12.12.2025 в 17:41
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Фирма осужденного за мошенничество строителя вчинила мэрии Улан-Удэ огромный иск
Владимир Хусаев требует с городской администрации 180 миллионов рублей
12.12.2025 в 14:32
Юные жители страны будут получать вместе с первым паспортом сим-карту
11.12.2025 в 17:42
В Бурятии бизнесменам расскажут, как заработать на логистическом комплексе «Вайлдберриз»
Единый день консультаций для предпринимателей пройдет 15 декабря
11.12.2025 в 10:54
Развитие качества вопреки замедлению
В Т2 рассказали, как поддерживают сеть и абонентов в условиях ограничений в Бурятии
09.12.2025 в 15:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru