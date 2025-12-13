На этой неделе Бурятия установила новый рекорд электропотребления

Впечатляющим «электрическим» событием отметилась уходящая неделя. В четверг, 11 декабря, в энергосистеме Бурятии зафиксирован абсолютный исторический максимум потребления электрической мощности. Он составил 1204 МВт, что на 3 МВт выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного 29 января 2025 года. Полагаем, если морозы усилятся, то в этом году могут быть достигнуты и еще более высокие цифры.В соседнем Забайкальском крае рекорд обновили на следующий день, 12 декабря. У забайкальцев потребление электромощности достигло нового исторического максимума в 1538 МВт, что выше аналогичного показателя от 18 февраля 2024 года на 65 МВт.«Одним из основных факторов роста потребления мощности в энергосистемах Забайкалья и Бурятии стало увеличение промышленной нагрузки, преимущественно за счет предприятий горнодобывающей отрасли», - говорят в объединенном диспетчерском управлении энергосистемы Сибири, сообщая статистику.Эта структура управляет режимами десяти энергосистем - 8 из них расположены на территории Сибирского Федерального округа, а 2 - на территории Дальневосточного Федерального округа. Операционная зона данного управления охватывает 12 регионов России. Общая протяженность линий электропередачи составляет 107 856 км. Численность населения, проживающего в зоне ответственности, 19,2 млн человек.В целом, отметим, что с приходом новой календарной зимы исторические рекорды по потреблению электроэнергии также отмечены в Татарстане (5241 МВт) и Хабаровском крае (1811 МВт). Там превысили прежние рекорды января-февраля текущего года.