Рубль резко дешевеет

Доллар завершил неделю сильнейшим в 2025 году ростом. В внебиржевой курс доллара превысил 79,86 руб. за доллар, что на 3,36 руб. выше значений конца предшествующей недели. Об этом сообщает «Коммерсант». Официальный курс доллара, согласно данным Банка России, вырос на 3,64 руб., до 79,73 руб. за доллар. Разворот курса произошел на фоне падения предложения экспортной выручки, а также роста спроса на валюту со стороны импортеров и населения, в том числе из-за смягчения требований Банка России по переводам валюты за рубеж.



Последнее было достигнуто усилиями Центробанка, который решил несколько девальвировать рубль. Девальвация необходима экспортерам нефти, а также Минфину для пополнения бюджета.



Итог снятия ограничений на вывод валюты за рубеж: объем покупок валюты на внутреннем рынке вырос почти двукратно. Примерно с 80 млрд.руб до 160 млрд в месяц. Состоятельные люди все активнее скупают доллары и выводят их за рубеж. Веры в крепкий рубль в стране почти не осталось.