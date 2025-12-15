Экономика и бизнес 15.12.2025 в 14:05

Группа «ОКТО» привлекла более 50 млрд. рублей на проекты в Якутии и Забайкалья

Также компания активно инвестирует средства в Бурятию
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: freepik.com
Группа ОКТО при поддержке «Промсвязьбанка» направила более 50 млрд рублей на приобретение золотодобывающих активов в Якутии и Забайкалье. Сделка предусматривает одновременный выкуп активов Восточно-европейской добывающей компании (ВЕДК), которая осваивает золотоносные месторождения в Хангаласском и Бурустахском рудно‑россыпных узлах Оймяконского улуса (Республика Саха, Якутия), а также 100% акций АО «Ново‑Широкинский рудник» у Группы Ареал (ранее Highland Gold).

«ПСБ поддерживает развитие отечественной горнодобывающей отрасли, предоставляя финансирование для реализации масштабных индустриальных проектов. Выделение кредитного лимита в размере более 50 млрд руб. для ГК ОКТО — это вклад в укрепление минерально-сырьевой базы страны и модернизацию ключевых золотодобывающих активов.», — сказал старший вице-президент ПСБ Сергей Добрин.

«Финансирование от ПСБ позволит ГК ОКТО реализовать стратегически важную цель, укрепив позиции на рынке добычи и переработки полиметаллических руд. Мы уже разработали стратегию развития приобретаемых активов, которая предполагает существенные геологоразведочные работы, а также модернизацию существующих и создание новых производственных мощностей.», — отметил председатель совета директоров ГК ОКТО Алексей Толоконников,.

Напомним, что 13 декабря 2025 года глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Совета директоров группы «ОКТО» Алексей Толоконников открыли новую районную поликлинику в поселке Таксимо. Глава республики и Алексей Толоконников также договорились об открытии дополнительных классов, введение новых специальностей, связанных с геологией и горным делом, на базе образовательных организаций республики.

«Группа «ОКТО» готова инвестировать средства и время в создание образовательных программ на базе существующих учреждений, открывать новые специальности, выплачивать стипендии студентам. Мы готовы заключать договоры и брать на себя обязательства по трудоустройству молодых специалистов на предприятиях ООО «Артель Старателей Западная», ООО «Рудное» в республике, так и других наших компаний в Забайкалье, Якутии, Иркутской области. Но, в первую очередь, будем исходить из желания самого выпускника. Захочет на любое другое предприятие, пожалуйста, главное это его выбор», — подчеркнул Алексей Толоконников.
Теги
золотодобыча

