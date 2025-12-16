Экономика и бизнес 16.12.2025 в 06:00

В Бурятии тихо умер проект транспортно-логистического терминала

Но вместо него уже реализуют новый
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии тихо умер проект транспортно-логистического терминала
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение, касающееся строительства таможенного-логистического терминала «Наушки». Согласно документу, с него снимается статус масштабного инвестиционного проекта. Фактически это ставит крест на некогда амбициозном замысле.

О создании таможенного-логистического терминала в Кяхтинском районе всерьез заговорили еще в 2019 году. Этот проект, инициатором которого выступила предприниматель Лили Размиашвили, одним из первых был включен в ТОР «Бурятия», а одноименное ООО «ТЛТ Наушки» получило в аренду участок земли.

Ожидалось, что инвестиции в таможенно-логистический терминал составят 725 млн рублей, а строительство объекта завершат в 2021 году. Предполагалось, что терминал создаст 100 новых рабочих мест и поспособствует значительному увеличению объемов перевозки грузов.

Однако, по сути дальше разговоров дело не пошло. В 2021 году выяснилось, что инициатор проекта ожидал вложения денег со стороны предпринимателей из Китая, но этого по каким-то причинам не случилось. Последний раз об этом терминале упоминали в 2022 году, а потом и вовсе забыли.

Не забыла о проекте только администрация Кяхтинского района. Недавно она выиграла иск о взыскании с ООО «ТЛТ Наушки» 5,8 млн рублей – долга и неустойки за аренду земельного участка за последние два года. Впрочем, сомнительно, что догнать такую сумму с компании, которая не ведет деятельности, будет возможно.

Однако унывать по поводу кончины ТЛТ «Наушки» не стоит. Ведь еще в начале 2024 года власти анонсировали реализацию там нового проекта логистического терминала. Им занимается ООО «ТЛТ «Байкал Транзит». Эта компания принадлежит бизнесменам Булату Байминову и Николаю Кушниру.
