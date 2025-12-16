Экономика и бизнес 16.12.2025 в 10:34

Бурятия снова уступила Иркутску и Чите по доходам и расходам населения

Причиной рейтинговых проблем стало дорогое продовольствие
Текст: Иван Иванов

Фото: архив «Номер один»

Бурятия заняла 71-е место в рейтинге российских регионов по доходам населения с точки зрения покупательной способности. Рейтинг опубликовало РИА Новости.

«Для оценки ситуации в региональной сфере эксперты РИА Новости рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были ранжированы по этому показателю», — говорится в сообщении РИА-Новости. Фиксированный набор потребительских товаров и услуг применяется с целью межрегиональных соотношений покупательной способности населения. В него входят 30 видов продовольственных и 41 вид непродовольственных товаров, а также 12 услуг.

Иркутская область заняла 43-е место, Забайкальский край 57-е, Бурятия оказалась на 71-м месте. В нашей республике на низкие показатели рейтинга повлияла высокая стоимость продовольственной корзины.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Москва и Магаданская область. В конце списка Ингушетия, Тува, Карачаево-Черкесия и Республика Алтай.


16.12.2025 в 10:34
