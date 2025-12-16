Экономика и бизнес 16.12.2025 в 10:47

На Новый год в Бурятии спиртное не подорожает

Однако уже с 1 января водка и коньяк вырастут в цене на 10-17%
Текст: Иван Иванов
На Новый год в Бурятии спиртное не подорожает
Фото: архив «Номер один»

Пять крупных производителей алкоголя, поставляющие спиртное в Бурятию, уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на свою продукцию с 1 января 2026 года. Как сообщает «Коммерсант», спиртное подорожает на 10–17%. Так, компания Novabev Group (Beluga, «Архангельская») предупредила об увеличении стоимости на 10%, «КВК Групп» (коньяк «Коктебель, водка Medoff) сообщила о повышении на 15–17%, «Алкогольная сибирская группа» («Пять озер», Sea Witch) — на 12%, а группа Ladoga («Царская», «Крутояр») — на 10%. В ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») не уточнили, на сколько повысят стоимость продукции.

Компании объясняют подорожание тем, что вынуждены пересматривать цены из-за роста акциза и инфляции, а также подорожания заемных средств. В частности, в ГК «Руст» заявили о росте себестоимости производства за счет увеличения цен на бутылки, этикетки и укупорочные материалы. В Ladoga сообщили о росте расходов на транспортную и складскую логистику, а также энергоносители. В «КВК Групп» отметили, что подорожали коньячные дистилляты. Кроме того, ожидается увеличение минимальной розничной стоимости (МРЦ) на водку, бренди и аналогичный алкоголь, а также на коньяк и виски, произведенные из сырья с выдержкой не менее трех лет. При этом некоторые производители готовятся к тому, что повышение цен ударит по спросу в первом квартале 2026 года.

Неудивительно, что из-за дороговизны спиртного по данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—октябре 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без пива, сидра и медовухи) упали на 10,3%. В Бурятии продажи алкоголя упали еще сильнее.

По данным Бурятстата за ноябрь, после введения жестких ограничений (с марта 2025 года), реализация снизилась на 16%, а число преступлений в состоянии опьянения уменьшилось.

