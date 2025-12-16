Предприниматели Бурятии получили ответы на насущные вопросы

В Национальной библиотеке Республики Бурятия состоялось крупное деловое мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса. Единый день консультаций предоставил предпринимателям возможность получить разъяснения от представителей ключевых ведомств в режиме «одного окна». Разъяснения дали представители более двадцати контрольно-надзорных органов и институтов поддержки бизнеса: Прокуратура Республики Бурятия, Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Главное управление МЧС России по Республике Бурятия, Государственная инспекция труда в Республике Бурятия, различные министерства и другие. Организаторами выступили правительство Бурятии, Уполномоченный по защите прав предпринимателей совместно с Минпромторгом Бурятии и центром «Мой бизнес».

Налоговая реформа 2026

Особое внимание на мероприятии было уделено изменениям в законодательстве. Специалисты УФНС детально разобрали нововведения, которые вступят в силу с 1 января 2026 года: изменения по специальным налоговым режимам (УСН, ПСН, авто-УСН), корректировки в порядке исчисления налога на добавленную стоимость, новые нормы по налогу на доходы физических лиц для налоговых агентов и страховым взносам, а также обновленный порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц.

«Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, установлен лимит доходов – 20 млн рублей. Если доход по всем видам деятельности на патентной системе налогообложения за текущий год превысит указанную сумму, индивидуальный предприниматель в следующем году не вправе будет применять патент», – поделился начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Республике Бурятия Андрей Чебаевский.

Это касается и тех, кто совмещает патент с упрощенной системой налогообложения: в этом случае доходы по обоим режимам складываются. Поэтому налогоплательщикам, планирующим в следующем году применять патентную систему налогообложения, необходимо до подачи заявления провести анализ доходов, полученных в этом году.

«Также внесены изменения, согласно которым появится новый пункт, разрешающий плательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения, учитывать иные расходы», – добавил Чебаевский.

Критерии обоснованности таких расходов такие же, как для налога на прибыль: прямая связь расхода с деятельностью, экономическая обоснованность расхода, документальное подтверждение первичными учетными документами, оформленными по всем правилам.





Стоит отметить, что согласно новой редакции Налогового кодекса пониженными ставками по УСН смогут воспользоваться предприниматели, ОКВЭДы которых будут определены Правительством России.

Ранее регионы самостоятельно устанавливали условия предоставления и виды деятельности для пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения на своей территории.

«Регионы смогут устанавливать пониженные ставки не для всех упрощенцев, а только для тех, кто занят в определенных видах экономической деятельности и отвечает критериям, которые утверждает Правительство РФ», – прозвучало во время информационной презентации.

Предприниматели также получили разъяснения по вопросам проверок, отчетности, имущественных отношений и действующих мер государственной поддержки.



«В первой половине дня прошли консультации по налогам, собралось более трехсот человек. Одновременно состоялись консультации практически всех надзорных органов, представленных в нашей республике, – поделился министр промышленности, торговли и инвестиций Денис Гармаев. – Подвести итоги к концу года, задать вопросы – думаю, это правильно. Судя по тому, насколько активно люди зарегистрировались (более пятисот человек), мы идем правильным путем. Общаемся, решаем вопросы, рассказываем о мерах поддержки. «Единый день консультаций» – уникальная акция, прямой диалог власти и нашего предпринимательского сообщества».

В формате «вопрос-ответ»

В мероприятии, направленном на повышение информированности бизнеса и улучшение взаимодействия с государственными структурами, приняли участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и прокурор Республики Бурятия Михаил Филичев. В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся обновления и нового формата работы республиканского бизнес-инкубатора, легализации частного туристического бизнеса, налоговых нововведений и многого другого. Диалог коснулся и острых проблем.

Один из первых вопросов, заданных главе региона, касался замедления мобильного интернета.

«Как известно, сейчас введены ограничения в работе мобильной связи, а большинство наших покупателей – пользователи мобильных телефонов. Хотим попросить вас оказать содействие, включить нашу компанию, наш сайт в список белых сайтов Министерства цифрового развития», – сказал директор по развитию «Вегос-М».

Ответ был достаточно лаконичным: «4G нельзя сделать адресно для кого-то. То есть, когда этот список Минкомсвязь утверждает – это когда вырубается вообще весь интернет, в том числе проводной, и только для системообразующих: Госуслуги, Минздрав, другие системы, которые должны работать для обеспечения безопасности – они сохраняются», – объяснил Алексей Цыденов.

Если вопрос с интернетом касался внешних ограничений, то следующий затрагивал качество работы системы маркировки «Честный знак».

«В России она работает уже шесть лет. Это, конечно же, замечательная система маркировки, при которой покупатель может отследить весь путь товара, но для нас, предпринимателей, она не только обернулась финансовой нагрузкой – мы поменяли оборудование, программы – но и еще пострадала моральная сторона, когда система неважно работает. То есть порой мы не можем ни принять товар, ни продать его. В этом направлении какое-то решение идет?» – прозвучал вопрос со стороны бизнес-сообщества.

Отвечая на вопрос, глава региона констатировал, что работа над устранением сбоев ведется, но требует времени: «Минпромторг России знает об этих проблемах, этим вопросом занимаются. Система растет быстрее, чем на ней железо наращивают, но его наращивают. На местном уровне появились представители, которые могут проконсультировать по данной тематике. Они работают в центре «Мой бизнес», – констатировал глава Бурятии.

Мероприятие показало высокий запрос со стороны бизнеса на прямой диалог с властью и оперативное решение актуальных проблем. «Единый день консультаций» стал эффективной площадкой для такого взаимодействия.