Экономика и бизнес 24.12.2025 в 12:31

На Тимлюйском цементном заводе оценили эффект участия в федеральном проекте «Производительность труда»

К внедрению системы бережливого производства на заводе приступили в июле 2025 года
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда», являющегося частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В совещании приняли участие руководители и сотрудники предприятия, представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и Министерства экономики Республики Бурятия.

К внедрению системы бережливого производства в рамках федерального проекта на Тимлюйском цементном заводе приступили в июле 2025 года. В качестве потока-образца была выбрана служба «Складское хозяйство». В течение полугода при поддержке экспертов Федерального центра компетенций сотрудники предприятия исследовали производственные процессы на данном участке, выявляли факторы, влияющие на основные показатели эффективности работы. В частности, скорректированы подходы к организации рабочих мест, утверждены новые стандарты выполнения рабочих процессов. 

«Мы полностью пересмотрели планировку центрального склада, – рассказал участникам совещания директор по транспорту и логистике ООО «ТимлюйЦемент» Иван Некрасов. – На основе проведенного АВС-анализа изменили места хранения в соответствии с частотой использования товарно-материальных ценностей, то есть самые востребованные запчасти теперь находятся, как говорится, под рукой. Внедрили адресное хранение ТМЦ. Выделили зоны хранения неликвидов, зоны приемки, входного контроля и временного карантина, зоны сборки и выдачи ТМЦ. Проанализировали деятельность сотрудников и разработали стандарты на повторяющиеся операции. Принятые меры позволили сократить перемещения ТМЦ, исключить пересечения при приемке, размещении на хранение, сборке и отгрузке заказов».

Проведенная работа уже дала результаты. За шесть месяцев выработка персонала складского хозяйства увеличилась на 49%, что позволило высвободить около 354 часов рабочего времени. Продолжительность приемки, размещения на хранение, сборки заказа снизилась на 41,7%. Это привело к ускорению процессов обработки заказов и выдачи ТМЦ, как следствие, сократилось время ожидания и возможных простоев производства цемента. Перемещение в зону хранения неликвидов позволило увеличить на 30% полезные складские площади. 

Два сотрудника ООО «ТимлюйЦемент» прошли обучение в Федеральном центре компетенций в г. Москве и успешно сдали экзамены. В дальнейшем они будут обучать основам бережливого производства своих коллег, тиражируя полученные знания и опыт на все подразделения предприятия. 

«В течение полугода цементники активно участвовали в проекте. Мы увидели неравнодушных, инициативных людей, которые готовы учиться, расти, внедрять новое на благо родного завода, – отметила председатель Комитета по труду Министерства экономики Республики Бурятия, администратор регионального проекта «Производительность труда» Наталья Михалева. – Радостно, что такие показатели достигнуты. Желаю и в дальнейшем идти к намеченным целям и достичь таких же результатов во всех цехах и подразделениях». Наталья Михалева поблагодарила заводчан за активное участие в реализации нацпроекта и вручила 9 специалистам благодарственные письма Министерства экономики региона. 

«На первом этапе реализации национального проекта мы добились всех поставленных целей. И это результат слаженной командной работы, – уверен управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков. – Мы в начале большого пути, работа по внедрению бережливых технологий во всех подразделениях будет только набирать обороты».
