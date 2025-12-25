Энергетики «Россети Сибирь» выявили более 17200 нелегальных линий связи на энергообъектах в Бурятии

Энергетики фиксируют каждый выявленный факт, после чего выставляют провайдерам-нарушителям официальную претензию. Если реакции не неё не следует, на следующем этапе происходит демонтаж волоконно-оптических линий связи и судебные разбирательства о незаконном вмешательстве в работу энергооборудования.





Кроме того, несогласованный монтаж ВОЛС проводится на работающем энергооборудовании, что опасно для жизни и здоровья сотрудников самих компаний-провайдеров.





Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» подвели итоги мониторинга волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах. Энергетики регулярно осматривают оборудование, в том числе чтобы выявить незаконно размещённые ВОЛС — за 2025 год зафиксировано 17 215 таких фактов.Основной объём нарушений сосредоточен в Курумканском, Хоринском, Еравнинском, Закаменском и Селенгинском районах Бурятии. Также специалисты зафиксировали многочисленные нелегальные линии связи в Гусиноозёрске, Усть-Баргузине и Мухоршибири.Подобные мероприятия необходимы по двум причинам: легализация размещённых линий связи и безопасность электросетевого комплекса.В процессе легализации инфраструктура приводится в правовое поле — провайдеры официально используют воздушные линии электропередачи по прозрачным ставкам, а их абоненты не рискуют внезапно остаться без интернета.Энергетики, в свою очередь, понимают, где и каким образом используются электрические сети. Это принципиально важно для надёжности электроснабжения потребителей, особенно в случае проведения аварийно-восстановительных работ.«Любые действия на энергооборудовании должны осуществляться только при наличии согласованных с сетевой компанией технических условий, проектно-рабочей документации и наряда-допуска для проведения строительно-монтажных работ. Самовольное вмешательство несёт прямую угрозу работе объектов электроэнергетики», — отметил начальник производственного отделения корпоративных и технологических автоматизированных систем управления «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» Евгений Иванов.Объекты электросетевого хозяйства — это инфраструктура повышенной опасности. Несанкционированный подвес оптоволоконных кабелей на опорах увеличивает риск коротких замыканий и внеплановых отключений электроэнергии как у бытовых потребителей, так и на социально значимых объектах.Энергетики рекомендуют операторам связи и подрядным организациям незамедлительно узаконить размещение волоконно-оптических кабелей, даже если официальная претензия ещё не поступила в их адрес. А в будущем — выполнять работы только при наличии договора, наряда-допуска и соответствующих групп по электробезопасности.Фото: пресс-службы «Россети Сибирь»