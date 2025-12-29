ВСЖД перечислила за 11 месяцев года 4,5 млрд рублей в бюджет Бурятии

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – ноябре 2025 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 34,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 29 млрд рублей. В бюджет Республики Бурятия – 4,5 млрд руб; в бюджет Забайкальского края – 580 млн руб; в бюджет Якутии – 8,6 млн руб.Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.