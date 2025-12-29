Экономика и бизнес 29.12.2025 в 10:43

ВСЖД перечислила за 11 месяцев года 4,5 млрд рублей в бюджет Бурятии

Структурные подразделения РЖД являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Иркутской области и Бурятии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
ВСЖД перечислила за 11 месяцев года 4,5 млрд рублей в бюджет Бурятии
Фото: архив «Номер один»
Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – ноябре 2025 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 34,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 29 млрд рублей. В бюджет Республики Бурятия – 4,5 млрд руб; в бюджет Забайкальского края – 580 млн руб; в бюджет Якутии – 8,6 млн руб.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.
Теги
ВСЖД

Все новости

На котельных Улан-Удэ будут искать пьяных кочегаров
29.12.2025 в 11:38
В Улан-Удэ строительный магнат может попасть за решетку
29.12.2025 в 11:18
Мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска получили системное финансирование и единый механизм реализации до 2030 года
29.12.2025 в 11:14
В Улан-Удэ пассажиров обилечивает Цыганка
29.12.2025 в 10:52
ВСЖД перечислила за 11 месяцев года 4,5 млрд рублей в бюджет Бурятии
29.12.2025 в 10:43
Врачи Улан-Удэ выделили топ-5 зимних травм у детей
29.12.2025 в 10:40
В Бурятии студент вынес из дома семейные драгоценности на 1,6 млн
29.12.2025 в 10:08
В Бурятии «японца» покорежило после столкновения с фурой
29.12.2025 в 09:49
На Терешковой в Улан-Удэ загорелось авто
29.12.2025 в 09:31
Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров электричек ВСЖД
29.12.2025 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Мастер-планы Улан-Удэ и Северобайкальска получили системное финансирование и единый механизм реализации до 2030 года
Их реализация перешла к системной работе
29.12.2025 в 11:14
Энергетики «Россети Сибирь» выявили более 17200 нелегальных линий связи на энергообъектах в Бурятии
Больше всего их в Курумканском, Хоринском, Еравнинском, Закаменском и Селенгинском районах
25.12.2025 в 16:04
В Улан-Удэ автомагнаты поссорились из-за рекламы
Сеть «За рулем» расценила действия конкурентов как недобросовестные
25.12.2025 в 11:19
На Тимлюйском цементном заводе оценили эффект участия в федеральном проекте «Производительность труда»
К внедрению системы бережливого производства на заводе приступили в июле 2025 года
24.12.2025 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru