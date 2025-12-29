Экономика и бизнес 29.12.2025 в 13:52
В Улан-Удэ начинают банкротить «Стальмост»
Предприятие задолжало более 130 миллионов налоговых платежей
Текст: Андрей Константинов
Управление Федеральной налоговой службы по республике Бурятия направило в Арбитражный суд заявление о признании ООО «Улан-Удэстальмост» банкротом. Завод задолжал по налоговым платежам свыше 132 миллионов рублей.
О новом кризисе на заводе стало известно в октябре. Тогда часть сотрудников предприятия перевели на неполный график работы. Как сообщал министр промышленности Бурятии Денис Гармаев, одной из причин сложной ситуации на предприятии стала неоплата со стороны заказчиков на сумму свыше 100 млн рублей, а также отсутствие новых заказов.
Судя по всему, за последнее время ситуация на предприятии только ухудшилась. В адрес завода сейчас поступает масса исков о взыскании задолженности. А недавно «Читаэнергосбыт» потребовал и вовсе отключить «Стальмост» от внешних электросетей и перевести его на автономное питание. Причиной этого также стала многомиллионная задолженность завода перед энергетиками.
Напомним, несколько лет назад «Улан-Удэстальмост» уже проходил процедуру банкротства. Тогда властям республики удалось спасти предприятие благодаря новому инвестору, в роли которого выступил бизнесмен Туфан Садыгов. Однако год назад у предпринимателя начались серьезные проблемы – правоохранители обвинили его в мошенничестве в особо крупном размере.
Получится ли на этот раз удержать завод на плаву, пока не ясно. В ноябре в ходе прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ситуацию на «Стальмосте» сложной и заверил, что власти делают все возможное для спасения промышленного гиганта.
- Все необходимые действия для этого предпринимаем. На уровне министерства промышленности тоже у нас уже наш министр Денис Гармаев ездил в Минпром. Ситуация доложена министру Антону Андреевичу Алиханову. Он тоже уже знает, какая ситуация с нашим заводом. Ну и с банками, с инвесторами тоже параллельно работаем. Надеюсь, что решим, - заявил тогда Алексей Цыденов.