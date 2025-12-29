В Улан-Удэ начинают банкротить «Стальмост»

Получится ли на этот раз удержать завод на плаву, пока не ясно. В ноябре в ходе прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов назвал ситуацию на «Стальмосте» сложной и заверил, что власти делают все возможное для спасения промышленного гиганта.





- Все необходимые действия для этого предпринимаем. На уровне министерства промышленности тоже у нас уже наш министр Денис Гармаев ездил в Минпром. Ситуация доложена министру Антону Андреевичу Алиханову. Он тоже уже знает, какая ситуация с нашим заводом. Ну и с банками, с инвесторами тоже параллельно работаем. Надеюсь, что решим, - заявил тогда Алексей Цыденов.