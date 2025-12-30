Экономика Бурятии будет опираться на трансферт

В Бурятии 2025 год стал тяжелым для экономики и доходов населения. Бюджет верстался с трудом, но в целом был сбалансирован. А вот 2026 год ожидается еще более проблемным прежде всего из-за падения экспортных доходов и растущих расходов. О том, как изменится экономика республики в 2026 году, «Номер один» побеседовал с известными республиканскими экономистами.Как сказал один из российских экономистов, «кризис всегда наступает позже, чем ты прогнозируешь, но раньше, чем успеваешь подготовиться». В 2024 - 2025 годах улан-удэнский экономист Анатолий Масловский предсказывал начало нового витка мирового экономического кризиса и, как следствие, падение цен на нефть, а также резкую девальвацию рубля. Что «серьезным образом отразится на благосостоянии жителей Бурятии в связи с будущим ростом цен на импортные товары и продовольствие». Также, по его словам, «западные санкции начнут крайне серьезно сказываться на экономической ситуации в стране».Сегодня Масловский признается, что ошибся с прогнозом по времени – экономический кризис начался лишь осенью 2025 года. Что подтверждает падение железнодорожных грузоперевозок в стране выше 5% за год - это главный показатель кризиса.По его словам, «экономика России оказалась более прочной, тем более что у страны имелись существенные золото-валютные резервы, накопленные средства населения и запасы предприятий». Также в 2025 году продолжал действовать импульс оживления на предприятиях ВПК, рост зарплат в оборонке и выплаты в связи со спецоперацией, что дало стимул для строительства жилья. Но кризис был неизбежен, и он наступил в 2025 году.По его словам, Бурятия во многом зависит от финансовых поступлений, получаемых по линии бюджета. В 2025 году в целом зафиксирован рост федеральных трансфертов. Также правительству Бурятии удалось списать 5,6 млрд рублей бюджетных кредитов, взятых ранее. Так, доходы республиканского бюджета на 2026 год планируются в сумме 129,6 млрд рублей, расходы - в сумме 138,8 млрд рублей и дефицит в размере 9,2 млрд рублей. В 2025 году дефицит бюджета вырос до 6,5 млрд рублей.Если коммерческие кредиты брались под 18%, то только ежемесячные платежи по кредитам коммерческим банкам в 2026 году могут превысить 100 млн рублей в месяц. Коммерческие кредиты, в отличие от бюджетных, никто не спишет (иначе в тяжелое положение попадут банки), соответственно, заложена крайне опасная мина замедленного действия на 2026 год.Улан-удэнский экономист Анатолий Тетерин объясняет относительную благополучность 2022 - 2024 годов в плане экономики высокими ценами на нефть, которые в 2022 году выросли до 100 долларов, что дало стране возможность начать перевооружение ВПК и нарастить госзаказы. Однако в 2025 году отрасль столкнулась с атаками на российские НПЗ, нефтяные платформы, танкеры. Также сказались санкции. И Индия, и Китай, наши «друзья», стали требовать увеличения размера скидок за риск (15 - 20%) на российскую нефть марки Urals, которая к декабрю 2025 года упала до 50 долларов за баррель.Если низкие цены на нефть продлятся долго, то теоретически может возникнуть ситуация, как в 90-е, когда денег не хватало ни на что.После международных санкций на продажу леса, металлов, угля, газа и других экспортных товаров нефть осталась единственным крупным экспортным товаром, который можно вывезти и продать. По словам Анатолия Тетерина, именно поэтому по цене нефти можно определить, куда двинутся и бюджет, и экономика. Пока, по его прогнозу, доходы от нефти в 2026 году продолжат падать и экономически 2026-й станет тяжелее 2025 года. Ключевым, по его словам, будет вопрос по Украине. Если острая фаза в следующем году завершится, то можно надеяться на некоторое снижение давления на экономику и население.Неслучайно к концу года в несколько раз увеличились закупки валюты населением.- На западе страны сейчас выставлены большие лоты дорогой недвижимости - владельцы стремятся конвертировать рубли в дешевую пока еще валюту и выехать за границу, причем на выезд нацелился и средний класс Москвы и Санкт-Петербурга, который не видит перспектив на 2026 год, - говорит Николай Тетерин. Бурятию, по его словам, также, пусть и с запозданием, затронут подобные тенденции. И у нас возможен отток молодого и трудоспособного населения в поисках более выгодных условий на западе страны и за рубежом. Не зря курсы английского, китайского и корейских языков в Улан-Удэ не жалуются на нехватку слушателей.Экс-министр экономики Бурятии, председатель ОП РБ Татьяна Думнова настроена более позитивно, по ее словам, «за значительными успехами последних лет следуют периоды замедления, и один из таких начался в 2025 году».- 2026 – 2027 годы будут спокойнее, чем весна и лето 2025-го. Ключевым фактором того, как в будущем году будет развиваться экономика, остается траектория инфляции и то, какие меры окажутся ключевыми для ее сдерживания, - говорит Татьяна Думнова. - Перед правительством России стоит сложный выбор: продолжать пытаться замедлять инфляцию ценой стагнации экономики или отпустить контроль за ценами, но обеспечить рост экономики. Полагаю, что в условиях внешнего давления правительство сделает выбор в пользу экономического роста, даже если это ускорит инфляцию. Геополитика вынуждает провести диверсификацию экономики страны: вместо сырья — промышленность, услуги, торговля, вместо импорта – развитие внутреннего потребительского рынка по производству товаров и услуг.В ситуации, когда снижаются нефтегазовые доходы, бюджет страны основные доходы будет получать от бизнеса и населения. Если жесткая денежно-кредитная политика Центробанка действительно поможет снизить инфляцию, а рубль останется крепким, 2026 год может стать для экономики и финансовых рынков вполне успешным.По прогнозу экономиста, «в течение 2026 года произойдет постепенное снижение ЦБ ключевой ставки от сегодняшних 16% до 13%, что приведет к оживлению деловой активности. Ожидается, что экономический рост сохранится, но будет низким (около 1,3%).Региональная экономика Бурятии в 2026 году начнет постепенно адаптироваться к федеральным вызовам. При сохранении федеральных бюджетных приоритетов на оборону, безопасность и социальную поддержку региональные социальные программы для поддержки семей и пенсионеров будут иметь важное значение.В 2026 году в Бурятии ожидаются умеренные темпы роста ВРП в пределах выше среднероссийских от 1,5 до 2,5% с опорой на промышленность, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство, легкую промышленность, туризм и федеральные трансферты, хотя точные прогнозы зависят от внешних факторов и региональных инвестиций.Ограничителем ключевых трендов макроэкономики, как в стране, так и в Бурятии, могут выступить внешние геополитические риски - замедление мировой экономики и внутренние - ускоренная инфляция, дефицит кадров, перегрузка мощностей промышленных предприятий и др.Как отмечает Татьяна Думнова, федеральный бюджет пока обеспечивает стабильность: снижает инфляцию через умеренные траты, повышает ненефтегазовые доходы и определяет приоритеты на 2026 год - оборонка и выполнение социальных обязательств перед гражданами России. Без бюджета риски вроде санкций или нефтяных шоков привели бы к хаосу, а сбалансированный план поддерживает рост ВВП и качество жизни. Бюджет связывает страну и регионы в единую систему устойчивости.Бюджет России в 2025 году будет исполнен с дефицитом около 5,74 трлн рублей (1,9–2,6% ВВП). Это, по ее словам, не критично, учитывая, что мы одна из самых живущих по средствам стран в мире.Татьяна Думнова убеждена, что призрак 90-х годов в 2026 году не грозит. Поэтому гражданам не стоит беспокоиться: так как дефицит бюджета контролируемый, без гиперинфляции или обвала рубля, социальные расходы растут, ФНБ покрывает риски, экономика устойчива к нефтяным шокам.Однако финансовое бремя начиная с 2026 года будет перераспределяться с сырьевого сектора на бизнес и население. Многие организации ограничат повышение работникам заработной платы. Это связано с отменой льгот по страховым взносам для многих компаний (ставка вырастет с 15 до 30% на часть выплат) и ужесточением правил для малого бизнеса на УСН. Повышение МРОТ на 20–25% к 2025 году поддержит низкооплачиваемых работников.Большинство экспертов на 2026 год закладывают среднегодовой курс в районе 90 - 100 рублей за доллар. Эта цифра считается комфортной для бюджетного планирования и экспортеров.Как отмечает эксперт, официальная цель инфляции — 4%, но реально ждем 6–7% годовых с пиком в первом полугодии 2026 года.В начале 2026 года инфляция вырастет из-за повышения НДС с 20 до 22% и индексации тарифов ЖКХ. Это вызовет цепную реакцию повышения цен во всех секторах экономики, производства товаров и услуг (+1–2%), а ожидание роста цен «разогреет» инфляцию. Но это будет временный, разовый эффект.В Бурятии цены на социально значимые товары (хлеб, молоко, яйца) с льготой НДС 10% вырастут меньше, но на мясо (+10–12%), овощи (+15%) подорожают из-за кормов и логистики. Например, цена на хлеб может вырасти до 80 рублей, на молоко - на 10–15%.В 2026 году рынок недвижимости Бурятии последует общероссийским трендам: рост цен составит 8–12% на фоне Дальневосточной ипотеки.В заключение можно добавить, что в ближайшие годы никто из опрошенных экономистов не ждет роста благосостояния населения, которое наблюдалось в десятые годы. Период богатства закончился в связи с «геополитикой». Одновременно никто не ждет повторения ситуации как в 90-е. И это уже хорошо.