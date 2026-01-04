В Бурятии рекомендовали внимательно смотреть на курс Brent

Мировые цены на нефть на торгах 2 января резко снизились. В ходе пятничных торгов стоимость барреля нефти сорта Brent снизилась до $56,37. В прошлом году максимального значения стоимость барреля Brent достигла в июне, тогда нефть этой марки стоила около $115 за баррель. Об этом сообщает РБК.



На основе нефти сорта Brent формируется стоимость российской марки Urals, которая из-за санкций продается в Китай и Индию дисконтами, по ценам около 45 долларов за баррель.



В Бурятии падение цен на нефть может повлиять на финансирование социальных программ в 2026 году - полагают аналитики.

«Все благословенные нулевые годы страна жила за счёт огромного экспорта нефти и газа и высоких цен на них, - прокомментировал ситуацию улан-удэнский предприниматель Баир Будаев. «Зависимость от продажи нефти в последние годы в России резко увеличилась, поскольку стране перекрыли поставки других экспортно-ориентированных отраслей. А нефть это то, что пока еще можно перевозить и продавать. Но доходы от продажи нефти резко снижаются и это может привести к очередному секвестру бюджета, девальвации рубля и подорожанию импорта. Поэтому смотрим на Brent, это сегодня один из самых главных показателей нашей экономической жизни».